Naselja na sjeveroistočnoj strani grada napokon će dobiti vodu

Do kraja ove godine izgradit će se sedam kilometara vodoopskrbne mreže u naseljima Vojakovac, Mičijevac, Čabraji, Vujići Vojakovački, Novi i Stari Bošnjani, dio naselja Donja Glogovnica, Ivanec Križevački i Osijek Vojakovački, rečeno je jučer pri obilasku radova u Novim Bošnjanima koji su počeli prije dva tjedna i već je izgrađeno 1.3 km.

Riječ je o projektu koji se najvećim dijelom financira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te sredstvima Hrvatskih voda, Vodnih usluga i iz gradskog proračuna. Do konca sljedeće godine izgradit će se još osam kilometara, a sve bi trebalo biti gotovo do početka 2025. godine. Ugovorena vrijednost radova je 2,8 milijuna eura plus PDV, izvođač je izvodi tvrtka Le-grad.



Gradilište u Novim Bošnjanima obišli su gradonačelnik Mario Rajn, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, direktorica Vodnih usluga Helena Kralj Brlek, predstavnici izvođača radova te ostali sudionici na projektu.