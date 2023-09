Od trgovina danas u Križevima do 13 sati radi PPK u Markovićevoj ulici, do 14 sati otvoreni su Lidl i Studenac i do 15 sati Spar, dok su Plodine otvorene do 18, a Eurospin do 20 sati. Raspored i radno vrijeme Robinovih trgovina nalaze se na njihovoj stranici.