Sutra zatvoren promet

Zbog obilježavanja Dana branitelja Domovinskog rata grada Križevaca i 32. obljetnice oslobođenja križevačke vojarne i skladišta naoružanja Široko Brezje, u nedjelju, 17. rujna od 8 do 10:30 sati za promet se zatvaraju sljedeće ulice: zapadni i sjeverni kolnik Trga Josipa Jurja Strossmayera, istočni kolnik Trga Antuna Nemčića, dio Ulice Ivana Zakmardija Dijankovečkog do istočnog kolnika Trga Antuna Nemčića do raskrižja s Ulicom Mojsija Baltića i u dijelu Ulice bana Josipa Jelačića od sjevernog kolnika Trga Josipa Jurja Strossmayera do raskrižja s ulicom Ljudevita Gaja.

Također će od 10 do 15 sati za promet biti zatvoren odvojak u Ulici Franje Tuđmana do kraja parkirališta restorana u krugu bivše vojarne.