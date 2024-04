Zatvoren promet kroz centar

Danas do 13 sati zatvoren je promet kroz uži centar grada, javile su jutros gradske službe. Za promet će, zbog manifestacije “Križevci u cvijeću”, biti zatvoren zapadni i sjeverni kolnik Trga J. J. Strossmayera, istočni kolnik Trga A. Nemčića, dio Ulice I. Z. Dijankovečkog od istočnog kolnika Trga A. Nemčića do križanja s Ulicom M. Baltića i dio Ulice bana Josipa Jelačića Križevci do sjevernog kolnika Trga J. J. Strossmayera do križanja s Ulicom Lj. Gaja.

Molimo građane za razumijevanje i pozivamo ih da koriste okolne pravce, pozivaju gradske službe. Promet će se zatvoriti i u srijedu, 24. travnja od 9:30 do 22 sata zbog programa uz Dan grada.