Više trgovina i trgovačkih centara u Križevcima danas, u nedjelju 3. rujna, su otvorene. Do 14 sati rade Lidl i Konzum, do 15 Spar, a do 20 sati kupnju možete obaviti u Eurospinu. Otvorene su i pojedine trgovine Robin marketa u gradu i okolici, a njihovo radno vrijeme provjerite ovdje.