Stigle nove knjige Saše Cecija i Petra Babića

Stručno-znanstveni odjel: BLESIMETAR ČETVRTI: KRONIKA BEZNAĐA / Saša Ceci

Ako si pažljivo čitao, vidio si da znanost nije tu da ubija čaroliju, već da uklanja bezrazložan strah i paranoju. Najjeftiniju laž i najvještiju prevaru. A to otvara mogućnost za postojanje jednog ljepšeg, boljeg, slobodnijeg, pravednijeg… sretnijeg svijeta. Svijeta za inženjere koji stvaraju tehnologije koje nikad nisu postojale. Tehnologije koje nam dodatno uklanjaju strahove, spašavaju zdravlje i živote. I pomažu da svoje vrijeme rasporedimo pametnije. Ili da ga barem gubimo zabavnije. I svijeta za umjetnike koji istražuju što je to što nas čini ljudima. Koji nas tjeraju da osjećamo najgore tragedije i najveće uspjehe drugih, pa i potpuno izmišljenih ljudi, kao svoje vlastite. Da razumijevajući druge bolje razumijemo sebe. Ili jednostavno uživamo u tom čudesnom trenutku koji su stvorili za nas. I za sebe. I da mi sve to radimo drugim ljudima. Da u ovom besmislenom i opasnom svijetu stvaramo oaze smisla, razuma i ljubavi. I da ih spajamo međusobno i stvaramo predivan novi svijet – i za nas, i za našu djecu, i za sve ljude na Zemlji. OK, i onih par što su na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Sva ona magija nije nigdje nestala. Čarolija je na istom mjestu gdje je oduvijek i bila. U nama.

Beletristika: NAŠE VELIKO SPRAVIŠČE: DESERTNI ROMAN S IZVORNIM GEOGRAFSKIM PORIJEKLOM / Petar

Babić

Roman Naše velko spravišče Petra Babića nastao je na temelju pučke kazališne predstave koja je pak nastala po legendi iz 14. stoljeća o mirenju plemenitih kalničkih seljaka Šljivara i varoških Purgera. Jezgra te predstave su slavni “Križevački štatuti”, a predaja kaže da su regule zapisane baš tim povodom tijekom trodnevnog vinskog mirenja, od petka do svete nedjelje. Čin mirenja je valjalo i armirati uz dva pečena vola, dar varošana, i pune bačve domaćeg vina, dar plemenitih seljaka, pa se istodobno još odvija i svadba, konstantno na rubu masovne tuče, sina potkalničkog kaštelana Julčeka, tjelesno obdarenog, i kćeri varoškog suca, sklone obdarenima. Uz niz zapleta, komičnih, farsičnih i grotesknih scena uronjenih u hektolitre vina, koje pomaže iskrenju karaktera, nepredvidljivostima i napetostima, svi lokalni problemi će konačno i ironično biti riješeni jedne krležijanski pijane noći, na Vidovdan 1914-te godine.

Osim finog stila koji čuva i autentičnost i arhaične slojeve jezika, Babić je knjigu opremio s nekoliko stotina fusnota koje su mala enciklopedija križevačkog kraja i njegovih istaknutih ljudi sve do današnjih dana, pa još dodao i rječnik kajkavizama i grafičke priloge i stvorio jedinstvenu kombinaciju renoviranog povijesnog romana i etnološkog zbornika.

Dječji odjel: PRIČA O SVEMIRU: TVOJA PRVA KNJIGA O NEBESKOM PROSTRANSTVU / Catherine Barr, Steve

Williams

Prije velikog praska nije bilo AMA BAŠ NIČEGA. Ni galaksija, ni zvijezda, ni planeta, ni života. Ni vremena, ni prostora, ni svjetla, ni zvuka. Nevjerojatna priča o svemiru počinje prije 13,8 milijardi godina snažno vrućom eksplozijom: bio je to početak svega u svemiru kakav poznajemo. Saznaj kako su nastali planeti, zvijezde i galaksije… kako Zemljin nagib uzrokuje godišnja doba… kako su ljudi prvi put kročili na Mjesec… i kako bi putovanja u svemir mogla izgledati u budućnosti! Ova slikovnica uzbudljiv je uvod u svemir temeljen na najnovijim znanstvenim spoznajama, sa zaigranim ilustracijama koje će djecu lansirati ravno u beskrajno šarenilo planeta i zvijezda.





Kutak za mlade: SKANDAR I FANTOMSKI JAHAČ / A. F. Steadman

Skandar Smith ostvario je svoj san: uči za jahača jednoroga. No, na početku njegove druge godine u Gnijezdu javlja se nova prijetnja. Netko ubija besmrtne divlje jednoroge, proročanstvo upozorava na strašnu opasnost, a elementarne katastrofe počinju razarati Otok. U međuvremenu, Skandarova sestra Kenna žarko mu se želi pridružiti i Skandar je odlučan pomoći joj u tome, bez obzira na sve. Dok se oluja sprema, može li Skandar otkriti kako spriječiti uništenje Otoka prije nego što bude prekasno?