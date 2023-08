Katanović dobio MVP nagradu i uvršten u najbolju petorku Europskog prvenstva

Fantastičan uspjeh križevačkog košarkaša Borne Katanovića. Nakon što je kao kapetan i najbolji igrač odveo Hrvatsku do zlatne medalje na Europskom prvenstvu za igrače do 16 godina Divizije B, Katanović je proglašen i za najkorisnijeg igrača prvenstva te se u Križevce vraća s MVP nagradom. Uz to, Borna je uvršten i u najbolju petorku prvenstva, u kojoj se našao i još jedan hrvatski igrač, playmaker Roko Jemo.

Katanović je prvenstvo zaključio s prosjecima od 18.1 poena, 4.6 skokova, 2.8 asistencija te čak 2.5 ukradene lopte po utakmici. Borna je tijekom prvenstva imao i nevjerojatan šut iz igre od čak 61 posto, pri čemu je dvice šutirao 71%, dok je za tri poena bio izvanredan sa 45%. Prvenstvo je završio kao treći najbolji strijelac, ali što je najbitniji statistički pokazatelj, bio je najbolji igrač prvenstva po prosječnom valorizacijskom indexu od 21.6 poena po utakmici.

Za kraj, vrijedi dodati kako je Katanović sve navedene brojke ostvario uz prilično doziranu minutažu jer je na parketu provodio svega 24.4 minute u prosjeku. Što reći, osim još jednom čestitati Borni, ali i cjelokupnoj hrvatskoj reprezentaciji, koja se osvajanjem prvog mjesta u Diviziji B vratila u elitni rang Divizije A.