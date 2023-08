Mag iz Kremlja i drugi romani

Stručno-znanstveni odjel: MAG IZ KREMLJA / Giuliano Da Empoli

Zvali su ga ˝mag iz Kremlja˝. Zagonetni Vadim Baranov prvo je bio kazališni redatelj pa producent reality showova da bi na kraju postao Putinova, to jest Careva, siva eminencija. Ali Baranov nije običan karijerist: upleten u sve mračnije tajne sustava koji je pomogao stvoriti, taj pjesnik zalutao među vukove napravit će sve da se iz njega izvuče. Naposljetku podnosi ostavku na mjesto političkog savjetnika, a glasine o njemu, umjesto da utihnu, samo se množe, i nitko nije u stanju razmrsiti istinu od laži. Sve dok jedne noći on ne povjeri svoju priču pripovjedaču ove knjige i odvede nas ravno u središte ruske vlasti. Od rata u Čečeniji preko Olimpijskih igara u Sočiju pa sve do ukrajinske krize, Mag iz Kremlja veliki je roman suvremene Rusije.

Beletristika: VJERUJ MI / Anders Roslund

Inspektor Ewert Grens u posljednje vrijeme konačno vidi i ljepšu stranu života. Prvi put u trideset godina postoji žena za koju se želi dotjerati, a raduje ga i prijateljstvo s dječakom koji ga smatra drugim djedom. No iznenada se taj relativno miran život pretvori u košmar smrtonosnih injekcija, trgovine robljem i organima, otmica… a sve kulminira ubojstvom Ewertu bliske osobe. Anders Roslund ovim si je romanom učvrstio položaj među najboljim piscima trilera danas. Naslov

romana možda glasi Vjeruj mi, ali u njemu ne možete vjerovati nikomu.

Dječji odjel: DINO MEDITACIJA / Lorena Pajalunga

Uđi u svijet prijateljski raspoloženih dinosaura koji će te s radošću naučiti kako meditirati. Dobro došli u Jursku školu meditacije. Što u njoj možemo naučiti? Svakoga dana učimo kako malo bolje upoznati sebe te zajedno pokušavamo premostiti sve ono zbog čega se ne osjećamo dobro. Primjerice, neki se od nas lagano RAZLJUTE, neki su pak MALO SRAMEŽLJIVI, neki lako GUBE PAŽNJU, a neki naprosto ne mogu BITI NA MIRU! Zahvaljujući meditaciji, sve probleme možemo pretočiti u energiju i snagu.

Odjel za mlade: ČIK: NAJBOLJE LJETO OD SVIH / Wolfgang Herrndorf

Zašto se u osmom razredu ukrade auto i ode na ljetovanje? Wolfgang Herrndorf napisao je ovaj roman da bismo i mi sebi postavili to pitanje, a onda pobrojali odgovore koji nam se čine smislenima. „Čik“ je roman ceste u kojem se događaju sve same nedopustive i strašne stvari (Alkohol? Psovke? Krađa? Krađa auta? Bijeg od kuće? Još psovki?) Mala ekipa koja je na njemu radila htjela bi da se roditelji (i profesori!) ne ogluše na sugestiju svojih tinejdžera da ga i sami pročitaju, možda ne samo jednom. Pročitajte Čika pa redom: pitajte profesore što o romanu misle, budite razumni kad usred noći dobijete neobičan poziv iz bolnice, nemojte urlati na svoju djecu – i nabrojite najmanje tri vlastita odgovora na pitanje iz prve rečenice. Ovaj je roman dosad u Njemačkoj doživio čak 93 izdanja, preveden je na ukupno 37 jezika, a po njemu je 2016. g. snimljen i istoimeni film.