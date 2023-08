Štivo uz ljetne vrućine – o polarnim prostranstvima, snijegu, ledu i hladnoći

Stručno-znanstveni odjel: U SJEVERNOM FILMU / Riana Petanjek

Nakon što nam je u prošloj knjizi ˝Do kraja svijeta i natrag˝ otkrila tajne Južne Amerike, Riana Petanjek ovog nas puta vodi na nezaboravan put u suprotnom smjeru: na sjever! Odabravši prvo zimu kao prirodnu kulisu za svoje putovanje Kanadom i Aljaskom, a onda i ljeto za istraživanje Norveške, otkrit će nam što te udaljene zemlje nude za istraživanje, zašto snijeg i led nisu neprijatelji, kako pleše aurora borealis i na koji način u hladnoći nezamislivih prirodnih ljepota žive neopisivo srdačni ljudi. Bez obzira na to jeste li i sami obožavatelji snježnih aktivnosti ili im se više volite diviti iz topline i udobnosti vlastitog doma, ova knjiga poslužit će kao nezaobilazna avantura i povod za učenje. Otvorite je i uživajte u riječima i fotografijama još jednog hrabrog istraživanja Riane i uvjerite se u posebnost života u sjevernom filmu!

Beletristika: POMIČNI HORIZONT / Daniele Del Giudice

Svaki kontinent ima svoju književnost, mitove i sjećanja iz kojih nastaju priče – Antarktika nije iznimka, tvrdi suvremeni talijanski pisac Daniele Del Giudice u svojem djelu Pomični horizont, dobitniku Nagrade Europske unije za književnost. Posjete tom najjužnijem dijelu Zemlje – i one stvarne i one izmaštane, on bilježi pomnošću kroničara i srcem pisca, ispreplećući svoje putovanje Antarktikom u doba pada Berlinskog zida sa zapisima istraživača s kraja 19. stoljeća, posljednjim pravim i velikim pustolovnim pričama, koje su uz povijesnu važnost nadahnute snažnom strastvenošću i tajnovitošću. Pomični horizont, žanrovski i roman i putopis i kronika, dirljiva je oda snazi prirode surovih ledenih prostranstava koja već više od stotinu godina gube bitku s napretkom čovječanstva. Antarktika Danielea Del Giudicea tako postaje veliko i tužno zrcalo suvremenoga svijeta, no njezina nestvarna ljepota zavodi nas i mami u polarna prostranstva stopama pustolova, moreplovaca i ledolomaca.

Dječji odjel: 100 JEDNOSTAVNIH STEAM AKTIVNOSTI: IZVRSNI PRAKTIČNI PROJEKTI ZA AMBICIOZNE UMJETNIKE I INŽENJERE / Andrea Scalzo Yi

Rasplamsajte svoju znatiželju ovim zabavnim igrama i kreativnim projektima kako biste savladali osnovne koncepte u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu, umjetnosti i matematici. Nevjerojatne aktivnosti, koje vam donosi Andrea Scalzo Yi, osnivačica platforme Raising Dragons, učenje čine toliko uzbudljivim da ćete zaboraviti da učite! Zabavite se učeći o osnovnim idejama iz kemije, fizike, računalstva, miješanja boja i još mnogo toga, a sve to dok rješavate probleme i radite zajedno sa svojim prijateljima. Zahvaljujući projektima za koje su vam dovoljni svakodnevni kućanski predmeti i koji zahtijevaju vrlo malo nadzora odraslih osoba, 100 jednostavnih STEAM aktivnosti najbolji je mogući izbor za prekrasan, kreativan dan učenja. Knjiga je namijenjena djeci od 4 do 10 godina.

DJECA KALAŠA / Jasen Boko; ilustracije Nina Mašina

Kalaši nemaju pisanu povijest, nemaju čak ni svoje pismo. Uz osobna imena ne koriste prezimena, a jezik kojim govore, kalašamun, ne poznaje nazive mjeseci ni dana u tjednu. Jedna od legendi kaže da su Kalaši potomci nekadašnje velike vojske slavnog osvajača Aleksandra Velikog. Za razliku od tamnokosih susjeda, Pakistanaca i Afganistanaca, često su svjetlokosi i plavooki. Kažu da su upravo tako nekad izgledali Aleksandrovi vojnici… Iako njihov jezik ne poznaje riječi za dane i mjesece, Kalaši žive u skladu s prirodom i koriste ono što im priroda daje. Žive slično kao njihovi davni preci. Iz rijeka dobivaju struju i vodu, pšenicu melju u mlinovima koji se nisu promijenili tisućama godina. Imaju skromna polja sa žitaricama i kukuruzom, a još od vremena kad je u blizini prolazio Put svile, uzgajaju i dud (murvu), hranu dudova svilca, leptira čija ličinka stvara svilene niti. Za vrijeme kratkih ljeta, većina muškarca odvede stoku na visoke planinske pašnjake. Čilam Joši i druga djeca tad ostanu sama s majkama i bakama. Gotovo svaka kuća u vrtu ima potok koji dolazi iz vrleti Hindukuša. Vodovoda nema, pa do kuća nose vodu u vrčevima na glavi.