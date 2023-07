Dvije križevačke slikarice večeras otvaraju zajedničku izložbu

Print

U sklopu petog Križevačkog likovnog ljeta večeras se u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja otvara zajednička izložba Zorice Majnarić i Marijane Šatrak. Obje križevačke slikarice dosad su svoje radove predstavljale na skupnim i samostalnim izložbama i dokaz su, napisao je u predgovoru izložbe Zoran Homen, da i na amaterskoj likovnoj sceni može biti zanimljivih promišljanja, novih izričaja i stvaralačke inventivnosti, čime obogaćuju vlastitu nutrinu, a duhovni život sredine čine ispunjenijim.

Izložba pod nazivom “Okusi i mirisi zavičaja” otvara se večeras u 19 sati u Likovnoj galeriji, a može se pogledati do 22. srpnja od 10 do 13 sati, u subotu do 12. Ulazak je besplatan.