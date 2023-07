U tijeku gradski Javni poziv za sufinanciranje solarnih elektrana na krovovima obiteljskih kuća

Grad Križevci poziva građane da se prijave na aktualni javni poziv za sufinanciranje postavljanja solarnih elektrana na krovovima obiteljskih kuća. Ovim pozivom pruža se podrška građanima u postavljanju solarnih elektrana odnosno u prelasku na obnovljive izvore energije.

Za izradu glavnog projekta moguće je od Grada Križevaca ostvariti do 80 posto opravdanog troška, no ne više od 500,00 eura po prijavi dok za samu izgradnju građani mogu ostvariti do 40 posto opravdanog troška, no ne više od 2,5 tisuće eura po prijavi. U proračunu Grada Križevaca u tu svrhu osigurano je 200 tisuća eura, a Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 1. rujna 2023. godine.

Svi građani koji imaju dodatna pitanja ili trebaju uputu što im sve treba za postavljanje solarne elektrane, mogu se obratiti u Energetsko-klimatski ured u centru Križevaca ili na broj 099 242 0242 dok se više detalja oko javnog poziva nalazi na www.krizevci.hr.