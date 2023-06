Tamo gdje vječno sunce sja bili su križevački planinari

Križevački planinari posjetili su prošli tjedan Sjevernu Makedoniju, istražili su prirodne ljepote i kulturne znamenitosti, ali i isprobali kulinarske delicije ove zemlje. Posjetili su dva od tri makedonska nacionalna parka – Mavrovo i Pelister. Priroda je, priča iskusni planinar Zlatko Mustić, očaravajuća. Mavrovo ima trideset špilja, najmanje glacijalno jezero u zemlji, kanjon rijeke Radike, klance, vodopade i 52 planinska vrha viša od 2000 metara. Tamo je i najviši vrh Sjeverne Makedonije, Golem Korab visok 2764 m i ispenjao ga je 41 križevački planinar.

“Staza tehnički nije bila zahtjevna, no kondicijski je. Ipak smo je savladali, gore i dolje to je bilo skoro 17 km”, kaže Mustić koji je isplanirao cijelo putovanje. Da je trebalo dosta kondicije, sa Zlatkom se slaže i dugogodišnja planinarka Suzana Balić. Posebno teško bilo je hodati po suncu i velikoj vrućini. “Uspjeli smo i zbog toga smo sretni. Još uvijek se slažu dojmovi, no ono što moram izdvojiti je gostoljubivost koju smo doživjeli na svakom koraku i odlična hrana“, kaže Suzana.

“Bilo je predivno! Naporno je, iako su tamo jako visoki vrhovi i ima dosta penjanja do gore, planine nisu surove poput našeg Velebita. Tu ima dosta zelenih livada, ima i stijena i još uvijek na dijelovima prema vrhovima ima snijega. Prolazili smo onuda tako da smo na uspnu na Korab doslovno prošli sva godišnja doba“, ispričao nam je Marko Markulin, oduševljen planinarenjem po Makedoniji. Križevačka ekspedicija spremala se osvojiti i vrh Pelister na 2601 mnv na planinskom masivu Baba, no zbog nepredvidljivog i promjenjivog vremena na planini ruta je izmijenjena i naši su ispenjali 2468 metara visok vrh Stiv.

“Krenulo nas je samo dvadesetak i bilo smo jako blizu da se popnemo do kraja, ali počela je baš grda oluja. Iz vedrog i lijepog dana se odjednom nebo zatvorilo, tuča i jako je sijevalo i grmilo. To je potrajalo nekih dva sata i jednostavno smo morali krenut nazad po tak lošem vremenu jer nije bilo mjesta za sakrit se od toga. To je dio planinarenja, stvarno su jako čudljive te planine i u trenu se vrijeme promjeni. Bez obzira na to bilo je stvarno predivno“, kaže Marko koji je, kao i ostatak grupe, kušao makedonsku gastronomsku ponudu s vro prihvatljivim cijenama.

Osim planinskih prostranstava, posjetili su Skopje, Ohrid i Bitolu.