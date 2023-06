Križevčanka Marcela Gudić trenira u Sloveniji: Ponovno sam atletski „prodisala“

Marcela Gudić navršit će u kolovozu 20 godina. Prije dvije godine u rujnu istrčala je odlična postignuća na 800 (2:07,73) i 1500 metara (4:29,14), trebala je ići i na svjetsko juniorsko prvenstvo u Kolumbiji. Dogodilo joj se ono od čega strahuju svi sportaši, ozljeda na ozljedu. Povratak na stazu, na natjecanja itekako je težak. Godinu i pol bori se s ozljedama, ali je, što se veli, vrlo jaka u glavi, odakle, zapravo sve i „ide“. Mnogi bi odustali od sporta i želje za visokom razinom postignuća, ne i Marcela. Trenirao ju je i srpski stručnjak Dragan Zdravković, a prije nekoliko mjeseci otišla je u Ljubljanu kod trenera Tevža Korenta, nekadašnjeg slovenskog prvaka na 110 metara prepone i uglednog atletskog trenera. Druga okolina i drugi pristup povoljno su utjecali na Marcelu.

“U Sloveniju sam došla trenirati prije četiri mjeseca iz razloga jer mi je to bilo nakon godinu i pol dana borbe s ozljedama najbolje rješenje. Dugo sam se borila s ozljedama, dugo me nije bilo na stazi i nakon svih situacija u posljednje dvije atletske sezone odlazak u Sloveniju bio mi je jedina svijetla točka da se nastavim baviti atletikom. Ispostavilo se da je to bila jako dobra odluka jer sam ja tamo “prodisala”, takav način rada mi jako odgovara jer sam, jednostavno, takav tip sportaša“, naglašava Marcela.

Križevci, Split, Ljubljana – fakultet, atletika

Trenutno živi i trenira u Ljubljani, a paralelno studira pravni fakultet u Splitu. Jedan od razloga odlaska u Sloveniju je i izuzetno dobra grupa.

“Jako mi odgovara to što ne moram više biti sama na treninzima. S trenerom Tevžom se, isto, jako dobro razumijem i stvarno mi je drago da me prihvatio u svoju grupu, jer ipak sam ja tek odškrinula vrata atletike i trebam raditi na još puno toga. Tevž u svojoj grupi ima izuzetne atletičarke i atletičare i imam tu čast trenirati s, čak, dvije olimpijke te osvajačicom srebrne medalje na Europskom dvoranskom prvenstvu na 800 metara Anitom Horvat. To je dodatna motivacija za mene i plan je za ovu sezonu da se, napokon, vratim na stazu i napravim što bolju podlogu za buduće sezone. No, nakon svega što sam prošla, najvažnije mi je ostati zdrava i trčati“, rekla je Marcela Gudić, inače članica AK Sportske igre mladih.