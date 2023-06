Dug županijske bolnice povećan za novih milijun eura

Županijska bolnica “Dr. Tomislav Bardek” prošle je godine stvorila novih gotovo 7 i pol milijuna kuna manjka, odnosno milijun eura. Navodi se to u izvješću o radu i financijskom izvješću bolnice koje potpisuje ravnatelj Mato Devčić, a o njemu će danas popodne raspravljati i glasati vijećnici na 12. sjednici Županijske skupštine. Pridodan manjkovima prenesenim iz prijašnjih godina koji iznose 11 i pol milijuna eura, trenutačni dug koprivničke bolnice je oko 12 i pol milijuna eura.

Uspoređujući podatke, prošle su godine prihodi bili veći za gotovo 12 posto u odnosu na 2021., no rashodi i izdaci su u istom razdoblju porasli za više od 17 posto. Gotovo 60 posto ukupnih rashoda odnosi se na zaposlene i to, osim za bruto plaće, bolnica je morala isplatiti i plaće temeljem sudskih presuda za tužbe zbog osnovice te zbog načina obračuna prekovremenih sati. Od materijalnih troškova, za šest posto su porasli rashodi za lijekove, dok su za više od 55 posto porasli rashodi za ugovore o djelu. Značajno su porasli i rashodi za sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka i to za 250 i više od 550 posto. Što se tiče kapitalnih ulaganja, na njih otpada manje od 2.5 posto rashoda.

Skoro dvije trećine prihoda dolazi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a prošle godine značajno je više prihoda iz središnjeg i lokalnog proračuna namijenjeno podmirenju dugova dobavljačima za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal.