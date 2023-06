Košarka, nogomet, odbojka, atletika na Sportskom viKŽendu

U Križevcima će se od petka 9. do nedjelje 11. lipnja na različitim sportskim terenima natjecati sportaši svih dobnih kategorija u sklopu manifestacije Sportski viKŽend kojom se promovira sport i sportski klubovi. Sve počinje 11. košarkaškim turnirom 3×3 Križevci „Crosscity Buckets“ kojeg organizira udruga Ulica to smo mi na vanjskom igralištu Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog. U tri dana košarku će igrati brojni natjecatelji, od djece do seniora, a pobjednici turnira odlaze na jedan od trenutno 28 poznatih FIBA 3×3 Challenger-a, u Netanyu u Izrael. Osim toga, dvije najuspješnije domaće ekipe plasirat će se na završni turnir 3×3 Prvenstva Hrvatske.

Nogometaši će u subotu igrati U-13 turnir na Gradskom stadionu, organizator je NK „Radnik-Križevci“. Očekuje se nastup dvanaest momčadi s područja regije Sjever, među ostalima postava iz Slaven Belupa, Varaždina, Bjelovara i

OŠ GNK Dinamo.

Ženski odbojkaški klub Križevci organizira turnir u mini odbojci koji će se igrati u novoj sportskoj dvorani kod Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci. Okupit će igračice 2011. godište i mlađe.



Nakon preuređenja atletske staze, Križevci su u nedjelju napokon domaćin i atletskom natjecanju. Atletski klub Križevci organizira 2. kolo Hrvatske atletske lige sjever za limačice i limače na kojem će sudjelovati oko 200 djece. Natjecat će se u trčanju na 60 i 300 metara, skoku u dalj, bacanju vortexa te trčanju štafete 4 x 60 metara. U svim sportovima, križevački klubovi imaju i svoje predstavnike.