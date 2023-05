Sutra se zatvara promet u centru

Za sva vozila privremeno se zatvara promet u četvrtak 25. svibnja od 13 do 15 sati na Trgu J. J. Strossmayera, Trg A. Nemčića, dio Ulice I. Z. Dijankovečkog od istočnog kolnika Trga A. Nemčića do križanja s Ulicom M. Baltića te dio

Ulice bana J. Jelačića do sjevernog kolnika Trga J. J. Strossmayera do križanja s Ulicom Ljudevita Gaja, obavještava gradska uprava. U to doba ulicama će prolaziti povorka maturanata sve do paviljona na Strossmayerovom trgu gdje će se predstavljati i fotografirati.

Građane se moli za razumijevanje i korištenje okolnih pravaca, a maturante za zabavu bez štete i nereda.