[FOTO] Sljedeće dvije subote su ključne

Križevčani su večeras u završnom kolu Lige za ostanak pobijedili momčad Rudara iz samoborskog naselja Rude 35:31 (21:16) u utakmici koja nije odlučivala ni o čemu, ali je, naravno, imala sportski značaj jer je kudikamo bolje s pobjedom završiti taj dio natjecanja i okrenuti se predstojećim kvalifikacijskim utakmicama, 13. i 20. svibnja s Buzetom ili Slatinom, drugoplasiranim momčadima iz 1. HRL Jug i 1. HRL Sjever. Ždrijeb je u ponedjeljak u Hrvatskom rukometnom savezu, a KTC će prvu utakmicu igrati doma i bit će potrebna velika potpora s tribina kako bi naši rukometaši ostvarili što veću prednost uoči uzvrata.

Večeras su, nažalost, ozljede zadobili Matija Perajica (stražnja loža) i Toni Ezgeta (koljeno), ali držimo fige da će biti spremni za predstojeće oglede, za ta dva ključna tjedna i da će KTC zadržati status premijerligaša i tako i dalje biti u najvišem sportskom razredu od loptačkih sportova u Križevcima.

Kraće izjave dali su nam nakon utakmice treneri obje momčadi, Robert Marković koji je bio najefikasniji igrač KTC-a i gostujući čuvar mreže Gošić koji danas nije imao niti potrebu ulaziti u igru, a svojedobno je branio i u križevačkom klubu.

Dalibor Sokač, trener KTC-a: Rekao sam prije utakmice da je najgore, ako nam se netko ozlijedi i da se to ne bi trebalo dogoditi. Nažalost, Perajica je ozlijedio stražnju ložu, a Ezgeta koljeno. Nije to, doduše, ništa novo, to nas prati cijelu sezonu. Nadam se da se ne radi o nekim težim ozljedama i da će se oporaviti za kvalifikacije. Nama je svejedno s kim ćemo igrati kvalifikacije. Moramo to ozbiljno shvatiti, ne podcijeniti nikoga, jer radi se o odličnim ekipama. Pokušat ćemo u prvoj utakmici doma pobijediti sa što većom razlikom i od ponedjeljka se maksimalno pripremiti za te oglede.

Robert Marković, igrač KTC-a: Jedan trening, zapravo utakmica koja nije ništa značila niti za nas, niti za njih. Oni su ostali, a mi, nažalost, idemo u kvalifikacije. Idemo se što bolje pripremiti sljedeći tjedan za Buzet ili Slatinu. Radije bih, ne znam niti sam, možda Buzet. Sa Slatinom smo igrali prijateljsku utakmicu i izgubili. Igramo prvu doma, pokušat ćemo dobiti sa što što više razlike, kako bi nam uzvrat bio lakši.

Alen Dujmić, trener Rudara: Imali smo te kadete koji su prvaci Hrvatske i mlađe kadete koji su, također, prvaci Hrvatske i treniraju u većini slučajeva s nama, seniorima. Danas su dobili priliku i svi su ju iskoristili. Budućnost u Rudama je svijetla što se tiče tih klinaca koji dolaze i, uz neku nadogradnju, mislim da se možemo stabilizirati kao stalni premijerligaš. Mislim da je velik uspjeh sa svojom ekipom, samo dva-tri igrača izvana, sa svojim podmlatkom igrati najviši rang hrvatskog rukometa.

Vladimir Gošić, vratar Rudara: Super su bila obojica mladih vratara. Mlađi dečki su dobili priliku, jer smo mi odradili i riješili veći dio sezone, pa su u ovoj utakmici i oni dobili i dobro iskoristili svoju priliku. Podrška KTC-u u kvalifikacijama, podrška klubu u kojem sam svojedobno i branio.

KTC: Šutalo, Marković 9, Vinković 3, Harča 2, Dujmović 2, Perajica 3 (1), Prezelj, Maričić 2, Ezgeta 5, Tandara 5, Celovec 1, Mršić 3. TRENER: Dalibor Sokač.

RUDAR: Gošić, Martinko 1 (1), Barišić Jaman 1, Glivetić 2 (1), Gaća 3 (3), Trčak 2, Suban 1, Kuhar, Grgečić 3, Stanić 3, Neralić 9, Šalić, G. Bartolić 3, Ćosić 3, Starčević, M. Bartolić. TRENER: Alen Dujmić. SEDMERCI: KTC 2 (1), Rudar 5 (5). ISKLJUČENJA: KTC 12 minuta, Rudar 6 minuta. IGRAČ UTAKMICE: Robert Marković.