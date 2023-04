Dan planeta Zemlje u Križevcima uz Okolišnu olimpijadu s Lukom Bulićem

Iz godine u godinu Križevci napreduju u odvajanju otpada i ispunjavanju zahtjeva Europske unije o 50 posto odvojeno prikupljenog otpada, dokazuju to brojke o odvajanju koje su sa 19.10 posto iz 2017. rasle do 46.28 posto u 2021. godini. Službene i verificirane rezultate za 2022. križevačko Komunalno poduzeće još nema, ali prema neslužbenim rezultatima, Križevci ponovno bilježe rast. Posljedice su to, između ostalog, dobro osmišljenih sustavnih edukacija o odvajanju otpada i važnosti razvijanja odgovornosti prema okolišu koje stručnjaci iz Komunalnog poduzeća već godinama provode po vrtićima i školama.

“Kako je škola prepoznata kao jedan od najvažnijih izvora informiranja o pravilnom odvajanju otpada, najveći broj aktivnosti posvetili smo edukaciji djece školskog uzrasta kako bi još više, intenzivnije i pravovremeno utjecali na usvajanje navika odvajanja otpada. Iz želje da učenici kroz igru i druženje uče o važnosti zaštite okoliša, s naglaskom na održivo gospodarenje otpadom i klimatske promijene, nastala je ideja o Okolišnoj olimpijadi“, objasnila je voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću Dijana Mijač Dretar.

Finale prve Okolišne olimpijade je, nimalo slučajno, na Dan planeta Zemlje u subotu 22. travnja u sportskoj dvorani u Potočkoj ulici gdje će se učenici petih i šestih razreda, uz moto “igrom i znanjem do zelenih Križevaca” natjecati u različitim eko igrama. Voditelj ove edukativne i zabavne manifestacije je Luka Bulić, a razred koji pokaže najviše znanja, spretnosti i snalažljivosti osvojit će jednodnevni izlet u Baraćeve špilje i Speleon centar. Kako bi natjecateljima razbili tremu, ali i provjerili znaju li odrasli u koje spremnike se odlažu pojedine vrste otpada, organizatori su pripremili zanimljivo testiranje. U natjecanju će sudjelovati predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, župan sa suradnicima, gradonačelnik sa suradnicima, ravnatelji obje osnovne škole te direktor Komunalnog poduzeća sa suradnicima. S obzirom na to da Okolišnu olimpijadu podržava i Fond za zaštitu okoliša, moguće da priča izađe iz gradskih i županijski okvira.

“Djeca najbolje uče kroz igru, smatramo da ovakav vid edukacije ima potencijala i želja nam je da Okolišna olimpijada bude prepoznata i šire. Nije dovoljno da se ciljevi gospodarenja otpadom postižu u samo određenim gradovima i općinama, već je cijeli proces potrebno sagledati globalno“, kaže direktor Martin Kozjak i dodaje kako je ključ uspješne provedbe bilo kojeg projekta zaštite okoliša upravo u edukaciji koja se, da bi bila učinkovita, mora provoditi sustavno. Rezultati edukacija nisu odmah vidljivi i ne dolaze preko noći, ali sustavnim radom i odgajanjem generacija oni postaju itekako vidljivi te se postižu ciljevi u gospodarenju otpadom koje smo ulaskom u Europsku uniju potpisali, objašnjava Kozjak.

No osim edukativnih programa, za efikasnije odvajanje otpada gradovi moraju osigurati infrastrukturu, tj. spremnike za odvajanje otpada, redoviti odvoz otpada, reciklažna dvorišta, ali i sustav naplate odvoza miješanog komunalnog otpada po broju odvoza.

“Time se stimulira građane da odvajaju korisni otpad kako bi smanjili količinu miješanog komunalnog otpada i platili manje. Nažalost, postoje i oni koji otpad, da bi smanjili račun, ilegalno odbacuju u okoliš, što nije cilj niti jednog sustava. Tu dolazimo na potrebu financijskog kažnjavanja prekršitelja kako bi se ubuduće prevenirale takve situacije i kako ne bi kolektivno svi građani plaćali ovakve poteze pojedinaca“, objašnjavaju direktor Kozjak i voditeljica sustava Mijač Dretar. Uz provjeru spremnika i upozoravanje korisnika kad otpad odlože u krivu kantu, krug se zatvara i vraća na početak – pozitivni rezultati odvajanja otpada posljedica su edukacije i komunikacije s građanima. Okolišna olimpijada zato je prilika da natjecatelji pokažu što znaju, a organizatori provjere jesu li Križevčani izgradili nove navike u brizi o okolišu.