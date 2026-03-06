Raspored odvoza granja za 2026. godinu

Komunalno poduzeće Križevci objavilo je detaljan plan odvoza granja za ožujak 2026. godine. Akcija prikupljanja provodit će se radnim danima u razdoblju od 9. do 20. ožujka, a građani se mole da svoje granje pripreme prema niže navedenom rasporedu ulica.

Raspored odvoza po datumima i lokacijama:

9.3.2026. ( ponedjeljak )

Biskupa B. Božičkovića, Biskupa J. Drohobeczkoga, Franje Markovića, Franje Račkoga, Ivana Viteza, Prigorska ulica, Pušča, Radnički dol, Tadije Smičiklasa.

10.3.2026. ( utorak )

Helenski put, Varaždinska ulica, Zagorska ulica, Kalnička ulica, Lipovčica.

11.3.2026. ( srijeda )

Andrije Lenarčića, Cvjetna ulica, Dragutina Lambla, Ivana Gundulića, Marcela Kiepacha, Matije Gupca, Nikole Tesle, Nine Vavre, Sidonije Rubido, Vjekoslava Köröskenya, Gustava Neuberga

12.3.2026. ( četvrtak )

Bana Josipa Jelačića, Brace Hanžeka, Ljudevita Gaja, Ljudevita Vukotinovića, Milislava Demerca, Mojsija Baltića, Obrtnička ulica, Petra Zrinskog, Potočka ulica, Ratarna, Stjepana Radića, Svetokriška ulica, Trg bana Lackovića

13.3.2026. ( petak )

Bjelovarska cesta, Donji Cubinec, Kralja Tomislava, Kalničke punte.

16.3.2026. ( ponedjeljak )

Dragutina Renarića, Koprivnička ulica, Ljudevita Modeca, Marijana Detonija, Ulica M. Cihlara Nehajeva, Trg sv. Florijana, Zagrebačka ulica

17.3.2026. (utorak )

Alberta Štrige, Antuna Mihanovića, Crni put, Frana Galovića, Frana Gundruma, Istarska ulica, Josipa Buturca, Kralja Petra Krešimira, Krunoslava Heruca, Mirka Bogovića, Slavka Kolara.

18.3.2026. ( srijeda )

Ulica Ferde Kerna, Glogovničke bune, Gustava Bohutinskog, Karane, Karla Hauslera, Koruška, Vrbovečka ulica.

19.3.2026. ( četvrtak )

Ante Starčevića, Antuna Gustava Matoša, Augusta Šenoe, Drage Grdenića, Frankopanska ulica, Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Kralja Zvonimira, Paška, Petra Preradovića, Stanka Miholića, Tina Ujevića, Tome Sermagea, Trg Antuna Nemčića, Trg Ivana Mažuranića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg Silvija Strahimira Kranjčevića, Branitelja Hrvatske

20.3.2026. ( petak )

Ivana Lepušića, Kosovec, Mladine, Sviličićev put, Frana Supila, Ive Vojnovića, Vjenceslava Novaka, Franje Tuđmana

Iz Komunalnog poduzeća napominju i slijedeće: