Karataši KTC-a u Jastrebarskom izborili nastup na Balkanskom prvenstvu u Baru

U Jastrebarskom je održan Kup Hrvatske za mlađe uzraste u borbama i katama. Ujedno je ovaj turnir bio izborni za Balkansko prvenstvo koje će se održati u crnogorskom Baru od 26. do 28. svibnja. Karate klub KTC Križevci nastupio je s troje natjecatelja koji su izborili nastup na Balkanskom prvenstvu. Mia Dvorski osvojila je brončano odličje u kategoriji djevojčica 2011. godište do 50 kg, Jakov Deglin brončano odličje u kategoriji dječaka 2010. godište do 50 kg i Luka Habjanović 5. mjesto u kategoriji dječaka 2012. godište do 45 kg.