Troje Križevčana sutra će primiti najviša županijska priznanja

Umirovljena medicinska sestra Nena Prosenečki, predsjednik križevačke Zajednice tehničke kulture Ivan Knok i voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša u gradskom Komunalnom poduzeću Dijana Mijač Dretar primit će sutra, na svečanoj sjednici povodom tridesetog rođendana naše županije, najviša županijska priznanja i nagrade.

Sestra Nena, dobro poznata svim Križevčankama i Križevčanima kao aktivna članica Kluba žena s bolestima dojke Agata, nagrađena je za najviše uspjehe u radu i osobite zasluge na području promicanja ljudskih prava, s posebnim naglaskom na promicanje liječenja, rehabilitacije i zaštite ženskih osoba oboljelih od malignih bolesti te organiziranja humanitarnih akcija za vrijeme Domovinskog rata. Župan će joj dodijeliti nagradu za promicanje ljudskih prava “Mara Matočec”, na prijedlog Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje u posebnoj grafičkoj obradi te novčane nagrade u neto iznosu od 929,06 eura.

Nagrada za promicanje inovatorstva “Marcel Kiepach” ove je godine pripala Ivanu Knoku, na prijedlog gradonačelnika Križevaca Marija Rajna. Inženjer građevine i dugogodišnji predsjednik Zajednice tehničke kulture Križevaca nagrađen je za uspješne rezultate u promicanju programa obrazovanja mladih i odraslih u tehničkim strukama i zanimanjima, te doprinos u organiziranju aktivnosti u područjima tehničke kulture i inovatorstva.

“Nagrada mi puno znači s obzirom na to da dolazi za područje u kojem sam iz hobija već dugo aktivan, kao predsjednik Zajednice tehničke kulture zadnjih 25 godina. Oduvijek smo okupljali dosta djece, još 1993. smo organizirali školu informatike i to na nivou cijele Hrvatske. Naši članovi bili su vrlo uspješni na natjecanjima i međunarodnim olimpijadama, sjećam se Ivice Iveca, Zvonimira Rakamarića i mnogih drugih koji su prva iskustva stekli kod nas, a danas su vrlo uspješni u svojim poslovima. I danas imamo djecu koja odlaze na natjecanja, što je dokaz da interesa za tehniku ima, a to me veseli“, poručio je Knok. Nagrada “Marcel Kiepach” dodjeljuje se u obliku povelje u posebnoj grafičkoj obradi te novčane nagrade u neto iznosu od 663,61 eura.

Inženjerka biologije iz križevačkog Komunalnog poduzeća Dijana Mijač Dretar dobit će plaketu župana koja se dodjeljuje za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Koprivničko-križevačke županije, unapređivanje kvalitete življenja, za uspješnu suradnju i promicanje ugleda Koprivničko-križevačke županije. Kao voditeljica sustava zaštite okoliša već godinama osmišljava i vodi različite vrste radionica i edukativnih programa uvijek s istim ciljem – razvijanje odgovornosti i brige o okolišu od najmlađe dobi.

“Iznimno mi je drago da će plaketa župana koju ću dobiti pridonijeti vidljivosti projekata edukacije na području zaštite okoliša koji se već dugo provode u Križevcima. Za razvoj jedinica lokalne samouprave vrlo je važno da se svatko svojim znanjem i entuzijazmom uključi u djelovanje, bilo kroz članstvo u pojedinim udrugama, bilo kroz samostalno volontiranje, i na taj način doprinese kvalitetnijem životu u zajednici“, poručila je Dijana Mijač Dretar koju je za ovu nagradu predložio Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu. Uz plaketu će dobiti kovanicu od srebra i novčanu nagradu u iznosu od 398,17 eura