Križevački gitaristi i solo pjevačice osvojili prve i druge nagrade na državnom natjecanju

Učenici Glazbene škole Alberta Štrige postigli su izvrsne rezultate na 61. državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa koje se proteklog vikenda održavalo u Jastrebarskom i Karlovcu. Gitaristica Dora Marin je s ocjenom 98.30 osvojila prvu nagradu, dok je Dominik Arki s 97.82 osvojio drugu. Njih dvoje natjecali su se u kategoriji učenika do 17 godina, pripremili su po pet skladbi koje su ukupno smjele trajati do 20 minuta. Među učenicima do 15 godina Gabriel Božić je s 96.90 bodova osvojio drugu nagradu za program do 15 minuta. Sve križevačke gitariste pripremala je mentorica Emina Trivanović.

Solo pjevači su se natjecali u Karlovcu, a od učenika naše škole na državno natjecanje su se plasirale srednjoškolke Klara Prosenečki i Dunja Rebić i osvojile su druge nagrade s ocjenama 97.55 i 97.10. Pjevale su arije starih talijanskih majstora te pjesme hrvatskih i stranih skladatelja. Klarin program morao je trajati 20, a Dunjin do 10 minuta za što ih je pripremala njihova mentorica Ana Majdak Fak, dok ih je na glasoviru pratio Darko Golubić.

Organizator natjecanja je Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Hrvatskim društvom glazbenih i plesnih pedagoga. Program traje do srijede, a sudjeluju najbolji gitaristi, mandolinisti, tamburaši, pjevači, klaviristi, orguljaši, orkestri te učenici koji se natječu u solfeggiu, klasičnom baletu i suvremenom plesu iz 59 škola i akademija.