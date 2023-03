Otvorene prijave za 31. Pub inKVIZiciju

Dugo je postila i nakon ljeta ponovno je vrijeme da se gosti! Igre Pub inKVIZicije, najstarijeg i najrenomiranijega križevačkog natjecanja iz svakojakih znanja, u svom se 31. izdanju imaju održati na Veliki petak 7. travnja u Caffe baru Bull 23 od 20 sati. Provodi ih Udruga P.O.I.N.T. koja poziva sve kvizovoljne da se do četvrtka 6. travnja do 20 sati prijave na pubinkvizicija@udruga-point.hr žele li svoje mjesto uz sve velike kvizne meštre. Prijava mora sadržavati ime tima i imena do 4 igrača tima. Oprosta nema za one koji priliku propuste. Gaudeamus igitur.

Sudjelovanje je ograničeno na 13 timova.