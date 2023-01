Pet odličja mladim karatašicama KTC-a u Nedelišću

Članovi Karate kluba KTC nastupili su na međunarodnom natjecanju Grand prix Međimurja u Nedelišću. Ondje su osvojili pet odličja. Larisa Lugomer bila je prva u kategoriji seniorki do 55 kilograma i druga kod juniorki do 53 kilograma. Mia Dvorski osvojila je prvo mjesto u kategoriji učenica (11-12 godina) u kategoriji do 49 kilograma.

Karina Jaki bila je druga u kategoriji učenica (11-12 godina) + 54 kilograma, a Iva Katalenac osvojila je treće mjesto kod juniorki do 66 kilograma. Još su nastupili: Jakov Deglin, Leo Dvečko, Karlo Habjanović, Luka Habjanović, Leona Lugomer, Luka Plantak i Doris Sokolić i Filip Komarica.