Mladi križevački šahisti uspješni na turnirima

Učenici križevačkih osnovnih škola postigli su izvrsne rezultate na Turniru polaznika šaha u školama 2023. (Kasparov chess tournament for school kids) jučer u Virju. Riječ je o natjecanju za sve igračice i igrače bez rejtinga i registracije kao i za registrirane igračice i igrače s nacionalnim rejtingom ne većim od 1700 bodova. Igralo se po švicarskom sustavu, a sudjelovalo je 120 učenika iz Koprivničko-križevačke županije.

Kai Sokač je u kategoriji do 7 godina osvojio prvo mjesto kao i Tena Martić iz OŠ Vladimir Nazor u kategoriji do 9 godina, a Luna Sokač iz OŠ Ljudevita Modeca u kategoriji do 10 godina bila je druga. U kategoriji do 15 godina Luka Novak iz OŠ Vladimir Nazor bio je prvi, a Ervin Zidarić iz iste škole bio je treći.

Cirkvena je jučer bila domaćin natjecanja Mala Artemida 2023. na kojem su nastupile i kadetkinje Šahovskog kluba Križevci Sofija Kučar i Nora Ljaljić. U kategoriji kadetkinja do osam godina Nora je osvojila prvo mjesto, a u kategoriji do deset godina Sofija je bila deveta.