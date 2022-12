[FOTO] Ekskluzivno s katarskog Education Cityja: „Hrvatska u najtežoj utakmici prvenstva svladala Brazil – esenciju nogometa!“

Ako je utakmica osmine finala između Hrvatske i Japana bila napeta, kojim riječima opisati današnji sraz naše nogometne vrste i glavnog favorita Svjetskog prvenstva u Kataru, nogometne velesile Brazila, koji je nakon produžetaka i jedanaesteraca završio rezultatom 5:3 (0:0; 1:1)?! Upitali smo to našeg vjernog dopisnika Ivana Mušleka, urednika portala Križevci.info i jedinog hrvatskog volontera među njih dvadeset tisuća koji tijekom cijelog prvenstva rade na najraznovrsnijim poslovima kako bi svi igrači, navijači, novinari i drugi posjetitelji dobili najbolje moguće iskustvo mundijala.

– Moram priznati da je nevjerojatan osjećaj doživjeti ovakvu utakmicu i još pobjedu protiv Brazila koji je esencija nogometa i najbolja reprezentacija ikad igdje u svemiru! Doživjeti pobjedu protiv njih uživo… moram priznati da je, ne znam, nemam riječi kojima bih to opisao!

Ivan je posljednjih dana imao posebnu pažnju hrvatskih medija, davši intervjue za Dnevnik.hr i 24sata, a prenio nam je i razmišljanja svojih kolega volontera, kao i drugih navijača uoči utakmice Hrvatska-Brazil:

– Pričao sam s tridesetak volontera i navijača i svi su jednoglasni bili u tome da će Brazil dobiti utakmicu s 2-3 razlike, jedino je jedan volonter iz Kenije cijelo vrijeme govorio da očekuje da Hrvatska prođe barem do produžetaka, a onda što bude. Svima sam govorio da je Hrvatska prvi ozbiljan protivnik Brazilu na ovom prvenstvu, jer su do sada imali uglavnom slabe protivnike, a to da su glavni favoriti ništa ne mora značiti, da će ovo biti najteža utakmica na turniru!

Stadion Education City u gradu Al Rayyan, istočno od same Dohe, primio je danas četrdeset tisuća navijača, a o samoj atmosferi tijekom utakmice ispričao nam je Ivan:

– Na tribinama je bilo, po mojoj procjeni, 3-4 tisuće hrvatskih navijača, a žutih dresova je bilo pola stadiona, možda i više, ali im je navijanje bilo jako loše. U par navrata svega su se malo glasnije skupili i čuli, ali ovo ostalo, baš se vidi da nije bila niti jedna trećina pravih navijača iz Brazila, ostalo su bili iz drugih dijelova svijeta – Indije, Bangladeša, Pakistana. Dosta su me razočarali njihovi navijači, masa njih je kasnila na drugo poluvrijeme jer su čekali u redu za sendvič i Coca-Colu. Pravi navijači to ne rade!

– Ovo je bila puno bolja atmosfera hrvatskih navijača nego protiv Japana. U par navrata je dominirala naša pjesma stadionom, malu pobjedu jesu odnijeli brazilski navijači samo zato jer su bili brojniji, ali naši navijači su svakako bili iznad očekivanja!

Za kraj ovog javljanja, Ivan je s nama podijelio jednu pikanteriju iz „mix zone“ koja opisuje koliko je brazilskim reprezentativcima, stožeru i treneru (koji je već dao ostavku) teško pao poraz protiv Hrvatske i ispadanje iz daljnjeg natjecanja:

– Nakon utakmice inače postoji pravilo, sve reprezentacije su dužne poslati tri igrača u „mix zonu“, gdje novinari od njih uzmu izjave, i onda u nekom trenutku ostatak igrača prođe, to može biti u roku 10 minuta ili 2 sata, to ovisi od ekipe do ekipe. No, ovo je prvi puta otkad radim na utakmicama ovdje da jedna reprezentacija nije poslala nijednog igrača poslije utakmice u „mix zonu“. Brazilci nisu nikog poslali, nego su dva sata nakon utakmice prvi igrači počeli prolaziti. Mislim da je to baš velika sramota za njih, ipak treba i u porazu ostati velik i dostojanstven, a oni su baš ovim potezom navukli bijes i gnjev svih novinara. Jako su im zamjerili da se nisu udostojili poslati niti tu trojicu. Jasno je svima da je njima teško zbog ispadanja, ali ako je ekipa prava netko će stisnuti zube i doći tu pred novinare i reći par rečenica. Inače, zbog toga će sigurno dobiti kaznu od FIFA-e.

Dodajmo još da će Hrvatska u polufinalu igrati protiv Argentine, koja je u jednako šokantnoj utakmici večeras nakon produžetaka i jedanaesteraca bila bolja od Nizozemske rezultatom 6:5 (2:2). Utakmica je na rasporedu u utorak, 13. prosinca u 20 sati. o drugom polufinalnom paru bit će odlučeno sutra, susretima Maroka i Portugala (16:00h) te Engleske i Francuske (20:00h).