Intervju: FIFA angažirala križevačkog volontera za SP u Katru

U nedjelju 20. studenog u 17:00 utakmicom između domaćina Katra i Ekvadora započelo je 22. Svjetsko prvenstvo. Prvo ikad koje se održava na Arapskom poluotoku i tijekom jeseni, a drugo u Aziji nakon onog 2002. održanog u Južnoj Koreji i Japanu. Od trenutka kada je Katar izabran za domaćina prvenstvo prate brojne kontroverze, no unatoč tome brojni volonteri i navijači svejedno su dio ovog sportskog spektakla. Jedan od volontera dolazi upravo iz našeg grada, a u nastavku donosimo kratki intervju s Križevčaninom Ivanom Mušlekom kojeg je FIFA, krovna svjetska nogometna organizacija, odabrala za jednog od tri tisuće stranih volontera.

Otkuda ideja da se prijaviš za volontera na SP-u i kako je izgledao postupak selekcije?

Cijeli život pratim sport, trenirao sam razne sportove i uvijek mi je bila želja da budem dio jednog od najvećih sportskih događanja na svijetu. Htio sam se prijaviti za volontiranje na Olimpijskim igrama u Tokiju, no odustao sam zbog prekompliciranih covid protokola vezanih ne samo za ulazak u Japan, već i za kretanje unutar države. Stoga je izbor pao na Katar, a prijavio sam se u travnju. Selekcija je trajala gotovo pola godine, prošao sam nekoliko intervjua prije nego što mi je FIFA sredinom srpnja ponudila poziciju Language Services volontera.

Kakav je osjećaj biti dio ovog jedinstvenog sportskog spektakla?

Doista sjajan. Prije svega, ukupno je 20 tisuća volontera, od čega nas je tri tisuće koji dolazimo izvan Katara, a pošto smo smješteni unutar istog kompleksa, svakog dana upoznam nekoliko desetaka novih ljudi. Atmosfera među volonterima, ali i navijačima te stanovnicima Katara je fenomenalna, svi su izrazito prijateljski nastrojeni i gostoljubivi, a najveća prednost volontiranja je ipak to što ćemo moći doživjeti svjetsko prvenstvo iznutra, kao jedni od članova organizacijskog tima. To u mojem slučaju uključuje i boravak na press konferencijama trenera i igrača, kao i rad u mix zoni, gdje igrači nakon utakmica daju intervjue.

Gledanje utakmice Katar – Ekvador u volonterskom hubu.

Kako izgleda i kako će izgledati prosječan dan volontera u Katru i ima li još volontera iz regije? Koje su prednosti i ima li nekih mana u organizaciji?

Ako imamo smjenu, tada je dan prilično ispunjen. Iako smjena traje često i svega 5 sati, dosta vremena prođe kada se kroz prometnu gužvu probijete do određenog stadiona. Po dolasku u smjenu, odradi se prijava, koordinacija s tim liderom, dok konkretne aktivnosti ovise od dana do dana. U danima kada nemamo smjenu, možemo se družiti u volonterskom hubu, razgledavati Dohu i Katar, a tu je i nekoliko fan zona u kojima je svakog dana bogat program. Zasad sam upoznao nekoliko volontera iz Srbije, no iz ostalih zemalja u regiji, pa čak i iz Hrvatske, nisam nikoga upoznao. Što se organizacije tiče, javni prijevoz funkcionira savršeno, na stadionima također sve ide glatko, no u fan zoni se vidjelo u prvih nekoliko dana da Kataranima nedostaje iskustva u organiziranju ovako velikih sportskih manifestacija. Konkretno, nastajale su velike gužve i naguravanja na ulazu u fan zonu, a primjetno je bilo i da je angažiran premalen broj policajaca i zaštitara.

Niz kontroverzi prati ovo SP. Kakvi su prvi dojmovi o Katru, ljudima i atmosferi?

Kontroverze se spominju svaki dan, dosta često i na press konferencijama. Navijače je najviše pogodila zabrana točenja piva u zonama oko stadiona, koju je Katar donio dan uoči prvenstva. Pivo se može popiti isključivo u dvije fan zone, jednom irskom pubu u centru Dohe, kao i u nekoliko hotela, a cijena se kreće od 50 rijala, što je malo više od 100 kuna. Osim toga, atmosfera je zaista vrhunska, a prema ljudima iz Katara, kao i navijačima iz drugih zemalja, mogu zasad reći sve najbolje. Izrazito su prijateljski nastrojeni, vrlo komunikativni i otvoreni za druženja i razgovor.

Utakmica Senegal – Nizozemska u fan zoni Corniche. To je ujedno i najveća fan zona na prvenstvu i može primiti 40 tisuća navijača.

Za kraj, tko je favorit, za koga se navija i koja skupina navijača je najbrojnija? Kako izgleda navijanje bez alkohola na koji su mnogi navijači navikli?

Po meni je ovo prvenstvo bez izrazitog favorita, za razliku od nekoliko prethodnih. Najviše navijača, tradicionalno, imaju Argentina, Meksiko, Engleska, a jako puno je i Marokanaca te Tunižana. Prema viđenom na ulicama, očekujem da će Maroko na utakmici protiv Hrvatske imati domaćinsku atmosferu, barem ako je većina prisutnih Marokanaca u Dohi nabavila ulaznicu za taj dvoboj. Od navijača očekujem dobra izdanja, unatoč smanjenim mogućnostima za ispijanje piva, koje je u Europi i Južnoj Americi standardan dio navijačkog folklora. No, navijači se i dalje mogu “zagrijati” za utakmicu u fan zonama i određenim hotelima, samo što će to platiti osjetno skuplje nego u Hrvatskoj. Zanimljivo je i da je u Kataru protivno zakonu da pijani hodate ulicom, no to nije spriječilo nekoliko teže alkoholiziranih Engleza da jučer na ulicama Dohe rade šou. Vjerojatno su otpustili ručnu kočnicu nakon uvjerljive pobjede protiv Irana.