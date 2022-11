[FOTO] Veličanstven koncert Gradskog tamburaškog orkestra u Narodnom domu u Zagrebu

U utorak 22. studenog 2022. godine u suradnji sa skladateljem Zdravkom Šljivcem, Gradski tamburaški orkestar Križevci održao je koncert autorskih skladbi Zdravka Šljivca u Preporodnoj dvorani Narodnog doma u Zagrebu, uz ravnanje dirigenta Igora Kudeljnjaka.

Uz križevački orkestar nastupili su kultni djevojački zbor Zvjezdice-Choral studio te izvanredni solisti Abdul Aziz Hussein (klarinet), Ivan Koprić (brač), Bianca Sente, Martin Durbek (brač), Magdalena Bačanek (glas), Andrija Kovačević (alt saksofon), Danijela Pintarić (glas), Filip Filipović (glas) i Franko Štrbac (udaraljke).

Program autorskog koncerta tamburaške glazbe skladatelja Zdravka Šljivca:

Hugo Izrael (praizvedba)

Abdul Aziz Hussein, klarinet

Franko Štrbac, zvona

Praznična rapsodija

Furioso ritmico

Folklorna impresija

Ivan Koprić, brač

Male noćne more

Franko Štrbac, vibrafon

Češljaj me, češljaj majkica

Magdalena Bačanek, glas

djevojački zbor “Zvjezdice”

Koncertno kolo

Martin Durbek, brač

Jesen stiže tiho, polagano

Magdalena Bačanek, glas

Franko Štrbac, kastanjete

Proljetni nocturno

Abdul Aziz Hussein, klarinet

Slavonijo moja, pjesmom me poljubi

Danijela Pintarić, glas

Ritmijada

Andrija Kovačević, alt saksofon

djevojački zbor “Zvjezdice”

Z mojih bregov

Filip Filipović, glas

djevojački zbor “Zvjezdice”

Dirigent: Igor Kudeljnjak