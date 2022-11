[FOTO] Križevčani su uživali u rukometu

Križevčani su večeras uživali u rukometu i prvom prvenstvenom ogledu svojih ljubimaca s najboljom i najjačom hrvatskom rukometnom momčadi, višestrukim prvacima, Prvim plinarskim društvom Zagreb. Rezultatsko čudo se, dakako, nije dogodilo, ali su rukometaši KTC-a iznimnom srčanošću pokazali da nisu „mačji kašalj“ niti za momčadi koji u svojim redovima imaju i prekaljene reprezentativce i internacionalce. Posebno je dojmjivo bilo prvo poluvrijeme Sokačeve momčadi. Nakon 0:3 izgledalo je da će se Zagrebaši večeras prošetati križevačkim sportskim domom. No, ubrzo je uslijedilo izjednačenje, pa i vodstvo KTC-a na oduševljenje domaćih poklonika rukometa. PPD je na odmor odnio tek pogodak viška.

U drugom dijelu gosti su se malo uozbiljili jer su naišli na tvrd orah nasuprot sebe i više nisu dopustili domaćini da im se primakne na manje od dva pogotka zaostatka i eventualno „zakuha“ samu završnicu susreta. Trener Sokač je, kao što je najavio, dao prigodu svima i svi su je iskoristili. Gledatelji su ponajviše pozdravili pogotke Masneca, Harče i mladog Celovca kojem je u 54. minuti dano povjerenje da puca sedmerac. Celovec je zabio i postigao još jedan pogodak na kraju utakmice. Vratari su bili na razini, a u završnici je na gol stao i „stari morski vuk“ Ivan Martinović. Obranio je četiri od sedam lopti, skinuo sedmerac Ćavaru. Pravi praznik rukometa u Križevcima.

Na Zagrebovoj klupi trenerski dvojac, proslavljeni naši rukometaši Tonči Valčić i Denis Špoljarić nakon što je klupsko vodstvo sporazumno raskinulo ugovor s Ivicom Obrvanom nakon poraza u Ligi prvaka od Dinama iz Bukurešta. Nakon utakmice, pomama za potpisima, ali ne samo igrača Zagreba. Tražena „roba“ bili su i potpisi križevačkih rukometaša. Zaslužili su. KTC u sljedećem kolu gostuje u Trogiru.

KTC – PPD ZAGREB 24:29 (15:16) Dvorana OŠ Ljudevita Modeca. Gledatelja: 600. Suci: Kasunić i Nikolovski (obojica Karlovac). KTC: Šutalo (5), Marković, Vinković 2 (1), Ostarčević, Harča 1, Dujmović 6, Perajica, Jurakić 5, Prezelj (2), Maričić 1, Martinović (3 + 1), Ezgeta 4, Tandara, Masnec 2, Celovec 2 (1), Mršić 1. TRENER: Dalibor Sokač.

PPD ZAGREB: Kos 6, Ćavar 3 (1), Faljić, Klarica 3, Gojun, Srna 3, Slavić (6 + 1), Panjtar (2 + 1), Musa 1, Sirotić 2 (1), Matanović 1, Dibirov 5 (2), Dodić 1, Kavčić 1, Leimeter 3, Grahovac. TRENERI: Tonči Valčić i Denis Špoljarić. SEDMERCI: KTC 2 (5), PPD Zagreb 4 (7). ISKLJUČENJA: KTC 8 minuta (Tandara 3 + 2, Ostarčević), PPD Zagreb 6 minuta (Musa, Matanović, Grahovac). CRVENI KARTON: Tandara (40). IGRAČ UTAKMICE: Miloš Kos.

Za trenera KTC-a Dalibora Sokača, utakmica je utakmica. “Dečki su dali maksimum i nadam se da je publika uživala. Na taj se način, takvim pristupom, i gardom dobiva publika u dvoranu. Morate dati 200 posto, kao što smo dali i publika to cijeni. Sve u svemu, zadovoljan sam. Svi su dobili prigodu, vratari su bili odlični. Slijedi nam gostovanje u Trogiru. Bit će to posve drugačija utakmica”, rekao je Sokač.

“Lijep je osjećaj igrati uz ovakvu krasnu publiku koja nas je tako bodrila. Prvo sam mislio da su došli gledati Zagreb, a nakon pet minuta, kada su vidjeli da mi možemo igrati s njima, oni su baš navijali za nas i to mi je jako drago. Publici najviše hvala. Druga stvar, mi smo se dogovorili da ćemo dati sve od sebe, da ćemo se boriti i da se nećemo predati. Mislim da je, na kraju, konačni rezultat to pokazao. Zagreb, ipak, ima neki svoj teži tempo i nekih svojih problema, a to se nas ne tiče. Čestitao bih svim dečkima suigračima na prikazanoj igri i na svemu. Možda ova utakmice bude svojevrsna pozivnica publici da u sličnom broju ispune dvoranu na utakmicama koje su nama bitne. Bit će lijepo da tako bude i za dva tjedna protiv Sesveta. Pokazali smo da smo doma jako dobri i čvrsti. Ovo nam je prvi poraz doma i nadam se da će na tomu i ostati“, rekao je KTC-ov Toni Ezgeta.

Trener PPD-a Zagreb Denis Špoljarić rekao je da je iza kluba težak tjedan. “Malo nesretno izgubljena utakmica u Ligi prvaka, smjena trenera i sve što se događalo. Znali smo da nas čeka teže gostovanje, a tu je, naravno, i publika. Htjeli smo da igraju svi po dvadesetak minuta, da se rastrčimo. Imali smo, naravno, 101 greškicu, ali, sve u svemu osvojili smo dva boda. Pobijedili smo i idemo dalje, a sada ćemo dosta raditi na treninzima“, kaže Špoljarić.

Nikola Grahovac je pohvalio križevačku ekipu. “Čestitam igračima KTC-a na dobroj borbi i namučili su nas, stvarno, kroz cijelu utakmicu. Fina atmosfera u dvorani. Nama je ova utakmica došla na kraju malo teškog tjedna i mislili smo da će biti lakše u ogledu s domaćinom. No, dobili smo i to je najbitnije“, kaže Grahovac.