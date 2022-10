Slaven Škrobot otvorio Pinklecfest: Uzmite stvari u svoje ruke i putujte!

“Putujem zato jer se tako osjećam živim“, rekao je Slaven Škrobot na otvorenju 11. Pinklecfesta pričajući o svome putovanju od Savudrije do Istanbula koje je prošao biciklom na ruke. To zapravo nije bilo putovanje, nego šestomjesečna avantura u kojoj je nailazio na prepreke, doživio opasne situacije na cesti koje je ponekad izazvao sam, no najčešće su za njih bili krivi neoprezni vozači, divlji psi i kočnice na biciklu. Odgovorio je na pitanje koje mu publika nije postavila, ali znao je da svakog od nas zanima – zašto?

Slaven je tridesetšestogodišnjak iz Zagreba, putopisac i zaljubljenik u putovanja koji pomiče svoje granice otkad je, prije trinaest godina, skočio u more, slomio vratnu kralježnicu i završio u kolicima. Mjesecima nakon povratka iz bolnice gledao je prijatelje na fotografijama društvenih mreža kako se bave sportom i putuju. Posjetiteljima Pinklecfesta iskreno je ispričao kako je tad odlučio uživati u životu i izvući maksimum iz ovoga što mu je “ponuđeno”. Od tada se, uz pomoć prijatelja, uspeo na vrh planine u drevnom gradu Petri u Jordanu, posjetio Australiju, pustinju u Maroku, safari u Tanzaniji, ali htio je nešto napraviti sam, svojom snagom.

I rodila se ideja o putovanju hrvatskom obalom posebno prilagođenim biciklom na ruke – od Savudrije do Prevlake. No brzo nakon što je Slavenova mala ekipa krenula na put, odredište je pomaknuto na Crnu Goru, pa na Albaniju i Atenu, da bi nakon šest mjeseci bicikliranja završili skoro na granici Sirije. Službeno je putovanje završilo u Istanbulu, pritom je skupio 150 tisuća kuna za četiri posebno prilagođena bicikla za osobe s invaliditetom i najavio novo humanitarno putovanje – biciklom do Senegala.

Na pozornici Multimedijske dvorane Gradske knjižnice sjedio je sam, iza njega na zidu su se izmjenjivale fotografije (kojih je bilo valjda za još dva predavanja) i one su dočarale težinu Slavenovog pothvata, a pažnju publike držao je bez ikakvog problema puno dulje negoli su organizatori predvidjeli. Nova doza putopisa spremna je i za ovaj tjedan – u petak u 19:30 dolazi Marino Kolarić s doživljajima s biciklističkog putovanja ispod Alpa i uz Jadran, nakon njega Ivan Mušlek s pričom o najljepšim plažama Kariba i Jadranko Kučica s putopisom iz Kirgistana.

Pinklecfest već jedanaestu godinu organizira udruga P.O.I.N.T. kao putopisni festival koji se trudi promicati i širiti kulturnu otvorenost, tolerantnost i duhovno bogatstvo stečeno putovanjem i otkrivanjem nepoznatih krajeva. Osim dokumentarističkog pogleda na zemlje kojima se putuje, putopisi odišu i subjektivnim doživljajem putnika koji ih prezentiraju.