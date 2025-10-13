Brojni sudionici na Putu kleti potkalničkog kraja

U sklopu 14. Pinklecfesta, u nedjelju, 12. listopada održan je tradicionalni pohod Put kleti potkalničkog kraja. Sudionici su krenuli s okupljanjem u 8:30 sati, nakon prijave i kratke pozdravne riječi, u 9 sati su krenuli put kleti i Planinarskog doma Kalnik.

Kraće su stanke održane nekoliko puta tijekom pohoda, dok je duži odmor uz ručak uslijedio u Dedini kod klijeti obitelji Šporer. Završna točka pohoda bio je planinarski dom, u kojemu je u 15 sati u organizaciji Planinarskog društva Kalnik održana izložba fotografija Planina u srcu, od kojih su najbolje nagrađene.

Za one koji su se trebali vratiti u Križevce, u 15:30 sati organiziran je povratak autobusom. Oni s najviše okrijepe u pinklecu, opremljeni za cjelodnevni boravak na Kalniku, ostali su i na popodnevnim predavanjima koja su započela u 16 sati.

Predavanje je održala obitelj Wolf, koji su okupljene upoznali s usponom na M. Kinabalu, najviši vrh Bornea i Malezije. Drugo zanimljivo predavanje pod nazivom Putuj pametno, živi slobodno održala je Patricia Lacković, koja je istaknula prednosti putovanja u sklopu Erasmus+ programa.

Brojna posjećenost ovog tradicionalnog pohoda te odlična suradnja Planinarskog društva Kalnik, Udruge P.O.I.N.T. i tvrtke Osmi zub, dovoljan su razlog za ranu najavu jubilarnog, 15. Pinklecfesta koji će se održati u jesen 2026. godine. Ovog, kao ni brojnih drugih programa ne bi bilo bez podrške Grada Križevaca.

Do 15. Pinklecfesta, uživajte u prizorima s pohoda.