(FOTO) Odličan odaziv na P.O.I.N.T.-ov “Sandbox”, sustavnu edukaciju mladih o razvoju računalnih igara

“Sandbox Game Dev Workshops”, projekt udruge P.O.I.N.T. iz Križevaca čiji je cilj ojačati lokalnu zajednicu te pružiti znanja i alate za rad u industriji izrade računalnih igara, ovaj vikend ulazi u svoj 5. tjedan, nudi brojne aktivnosti, a broji dvadesetak stalnih polaznika. Ova serija radionica, osmišljena nakon prvog izdanja se održavaju pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, zahvaljujući kojem je za polaznike osigurana oprema, poput laptopa, grafičkih tableta i potrebnog softvera.

Polaznici su podijeljeni u dvije sekcije, tzv. ART i DEV moduli. Do sada su održane tri radionice iz umjetničkog dijela (2D Art) i 3D modeliranja, te jedno predavanje i tri radionice iz teorije i dizajna računalnih igara (Game Theory and Design). U uvodnom predavanju iz dizajna računalnih igara polaznicima je prezentirano stanje industrije izrade računalnih igara u Hrvatskoj i svijetu, najeksponiraniji studiji i njihovi proizvodi.

Intenzivan praktičan i timski rad

Na radionicama su polaznici upoznati s pojmovima poput narativnog dizajna, character designa, world buildinga i slično. Nakon ankete u kojoj su došli do teme svoje igre podijeljeni su u sedam kreativnih timova, od kojih je svaki na narednim radionicama morao kreirati svoj narativ, lika i svijet koji ga okružuje.

Iz područja 2D arta polaznici su ovladali osnovnim alatima digitalnog softvera za crtanje (Adobe Photoshop Elements) i korištenjem grafičkih tableta za crtanje, koji su nabavljeni u sklopu projekta. Također su upućeni u osnovne crtačke metode koje pomažu 2D artistima pri radu. Na 3. radionici svaki je polaznik započeo crtanje svog lika, ovisno o temi koju je njihov kreativni tim s radionica dizajna igara odabrao i razradio.

Na radionicama 3D modeliranja polaznici su naučili kreirati kompleksne oblike pomoću osnovnih geometrijskih oblika i alata (extrude, inset, bevel, knife, subdivide). Nastavljaju s izradom konkretnih predmeta, također ovisno o temi njihovog kreativnog tima. Predavanja i radionice iz 2D arta i 3D modeliranja traju do sredine studenog, nakon čega slijede radionice iz 2D animacije i programiranja u C# i Unity-ju. Radionice se održavaju subotama sve do kraja siječnja 2023. i to u prostorijama udruge u novoizgrađenom Kozmološkom centru Križevci te učionici Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Gostujuća predavanja i gostovanje u Novskoj

Prošlu subotu, 8. listopada, održano je i prvo u nizu gostujuće predavanje koje je održala Matija Vigato, asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje pod naslovom „Osnovne postavke game designa“ bilo je zamišljeno kao interakcija predavačice i polaznika na konkretnom primjeru jednostavne igre (put do škole), veoma koncizno, sistematično i kvalitetno upotpunjeno primjerima iz popularnih računalnih igara.

Mentori na edukacijama su P.O.I.N.T.-ovac Ivan Ivanović (Heresy Design) za crtanje i animaciju, Mladen Bošnjak (Misfit Village) za 3D modeliranje i Nikola Zeman (Kiqqi Productions) za Unity / C# programiranje. Krajem listopada polaznici putuju u inkubator PISMO u Novskoj, kako bi upoznali mlade poduzetnike koji se bave izradom igara i isprobali tehnološki naprednu opremu, poput AR strojeva i studija za fotogrametriju, koja se koristi za testiranje i promidžbu igara.