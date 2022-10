Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1389

Prof. Matko Milin na Future Hubu 29. rujna 2022. (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo prvih petnaestak minuta predavanja koje je u četvrtak, 29. rujna 2022. godine navečer u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković održao prof. dr. sc. Matko Milin, pod nazivom Nebeske pećnice: nastanak i nestanak elemenata. Bilo je to 15. predavanje u nizu znanstveno-popularnih predavanja koje organiziraju AD Perzeidi i udruga P.O.I.N.T. u sklopu projekta Future Hub Križevci.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Znak četvorice Sira Arthura Conana Doylea, na odjelu knjiga za mlade Fric: Ilustrirana biografija Miroslava Krleže, na odjelu beletristike Na tankom ledu Camille Grebe, a na stručno-znanstvenom odjelu Buka: zašto griješimo u prosuđivanju i kako to izbjeći? Daniela Kahnemana, Oliviera Sibonyja i Cassa R. Sunsteina.



Na današnji datum rođeni su Rutherford B. Hayes, Charlton Heston, Oton Antun Reisinger, Svjetski je dan zaštite životinja, umrli su Rembrandt van Rijn i Max Planck.



U Vijestima Krugova saznajemo prve Nobelove nagrade za ovu godinu, da je umrla Sacheen Littlefeather, govorimo o Izložbi hrvatskog dizajna te o izložbi u Etnografskom muzeju. Najavljujemo neke događaje u Križevcima u sljedećih tjedan dana, a posebno aktivnosti u projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku spominju se godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualni događaji s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo smjenu posade na Međunarodnoj svemirskoj stanici, novosti oko Jupitera, posjet Perzeida Višnjanu, odgodu lansiranja Artemisa 1, te domaću televizijsku seriju o svemiru, pa najavljujemo epizodu u kojoj će se spominjati križevački meteorit sljedećega ponedjeljka.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Andreasa Volleweidera, Paula Reverea and The Raiders, Louisa Jordana i Janis Joplin.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1389 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 4. listopada od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!