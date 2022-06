U Beogradu je od 3. do 5. lipnja održano Balkansko prvenstvo u karateu na kojem su za Hrvatsku nastupili i mladi karataši KTC-a: Leona Lugomer kod djevojčica dobi 10 godina do 34 kg, Mia Dvorski u kategoriji djevojčica do 11 godina do 44 kg i Karlo Habjanović u kategoriji dječaka do 13 godina do 50 kg. Među osam boraca uvrstio se Karlo Habjanović u kategoriji dječaka 13 godina do 50 kg.