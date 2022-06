Križevački likovni krug otvorio godišnju izložbu

Tradicionalno uoči Križevačkog velikog spravišča, članice i članovi Križevačkog likovnog kruga organizirali su još jednu godišnju izložbu na kojoj su predstavljeni radovi napravljeni u proteklih godinu dana. Predsjednica Križevačkog likovnog kruga Marijana Šatrak zahvalila je slikarima i slikaricama, njih 24, koji su izložili 40-ak radova u različitim tehnikama. O likovnom radu i izložbi govorio je profesor Zoran Homen koji je pohvalio autore i posebno napomenuo kako se na ovoj izložbi po prvi puta predstavljaju tri nove autorice. “Veselimo se uvijek ovakvom događaju jer godišnja izložba uvijek pokazuje što smo kroz godinu radili“, rekao je Homen.



Izložbu je otvorenio pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel i čestitao slikarima na vrijednom radu kroz cijelu godinu. “Drago mi je da se tradicija nastavlja i da se Križevački likovni krug širi novim članicama i članovima”, rekao je pročelnik Novosel.

U glazbenom dijelu programa nastupila je sopranistica Ana Majdak-Fak uz pratnju Filipa Faka na klaviru. Pokrovitelj izložbe je Grad Križevci i otvorena je u prostoru KLK-a u Zakmardijevoj 5 do 5. lipnja od 10 do 12 i od 18 do 20 sati.