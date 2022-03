U knjižnicu stigli novi naslovi za sve uzraste

Cijela je grčka mitologija smještena u Mitopejino izdanje, sazdano od kamena i magije – sve do dolaska velikih antičkih ljudskih junaka. O njima pripovijeda drugi svezak Mythosa, knjiga Junaci. Nakon što su bogovi stvorili sve, a Zeus je dobio svoje igračke, neke od njih odlučile su se poigrati svojom sudbinom. Perzej, Heraklo, Belerofont, Orfej, Jazon, Atalanta, Edip i Tezej odredili su sudbinu čovječjeg roda spram božanskog. Da oni nisu riješili svijet čudovišta – od Gorgona do Himere, od Harpija do Sfinge, od Halkotaurâ do Minotaura – civilizacije u njemu nikada ne bi bilo. Njihovo junaštvo traje do dana današnjeg, u životnim djelima za koja je svatko od nas sposoban. Ostali su upamćeni kao Junaci.

