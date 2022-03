Tamburaški orkestar radi punom parom – snimili su čak dva CD-a

Gradski tamburaški orkestar Križevci ovih je dana snimio čak dva nosača zvuka – četiri kompozicije za autorski album Davora Bobića, na kojem je i skladba pisana za naš orkestar “Krvavi križevački sabor” čija je praizvedba u rujnu na Strossmayerovom trgu izazvala oduševljenje kritike i križevačke publike, te još jedan CD, isključivo “križevački”. Predsjednik orkestra Jurica Perharić i dirigent Igor Kudeljnjak zadovoljni su snimljenim materijalom koji ćemo čuti do kraja godine, a kako se radi o profesionalcima – snimanje je prošlo glatko, bez ikakvih problema u kino dvorani u Razvojnom centru i tehnološkom parku.

Naš najizvođeniji skladatelj Davor Bobić lani je za Gradski orkestar napisao simfonijsku pjesmu inspiriran tragičnim događajem iz križevačke povijesti, a tamburaši su je izveli uz udaraljkaše i glumca Adalberta Turnera Jucija kao naratora. Odmah je dogovoreno da naši tamburaši kompoziciju snime za autorov CD. “Kad je došao kod nas na probu i kad je čuo orkestar, oduševio se i predložio da mu snimimo još tri skladbe“, otkrio je predsjednik orkestra Jurica Perharić. S obzirom na to da je križevački orkestar sastavljen od vrhunskih muzičara koji godinama sviraju u orkestrima, a većina njih su školovani glazbenici, program su uvježbali u manje od dva mjeseca i to vikendom, jer se zbog poslova i školovanja po drugim gradovima jedino tad uspijevaju okupiti. Iako je dio programa bio spreman još od rujanskog koncerta, pojedine dijelove i dionice su, priznaju predsjednik i dirigent, “peglali” do savršenstva. U međuvremenu su nastupili na državnoj smotri tamburaških orkestara gdje su osvojili sve što se osvojiti dalo – Zlatnu plaketu, Grand Prix i posebnu nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolje izvedenu skladbu hrvatskog autora, za “Instrumentalne preobrazbe starohrvatske pučke pjesme” Igora Kuljerića.

Bobićev “Krvavi križevački sabor” naći će se i na drugom nosaču zvuka uz autorske kompozicije koje su razni skladatelji posvetili Križevcima i pisali ih za križevačke orkestre, među njima su dvije skladbe Adalberta Markovića kao i “Cure i dečki križevečki” Bože Potočnika. Snimit će još jednu skladbu koju mladi skladatelj Jurica Hrenić, inače član križevačkog orkestra, upravo piše na jednu križevačku temu. Sav snimljeni materijal posvećen gradu planiraju izdati do kraja godine kad bi Križevci trebali dobiti pravu “glazbenu razglednicu”.

“Imamo sjajnu ekipu u orkestru za koju se nadamo da će što dulje ostati na okupu. Koncerti su važni i križavačka publika je najvažnija, ali želja nam je ostaviti što više snimljenog materijala, to je trajna vrijednost. Bit će teško, mi smo amaterski orkestar čiji članovi ne mogu svaki dan dolaziti na probe, ali volje imamo“, kaže dirigent Igor Kudeljnjak. Ni planova im ne nedostaje, a hoće li se svi ostvariti ovisi, naravno, o financijama.