Podržite hrvatski startup ‘CannaPlast’ na ‘2021 New European Bauhaus Ideation Awards’!

Do 12. veljače 2022. u 18 sati u tijeku je europsko natjecanje “Cross-KIC New European Bauhaus – 2021 New European Bauhaus Ideation Awards”, na kojem europski startupi predstavljaju održiva i inkluzivna rješenja za trenutne klimatske i ekološke prepreke, a među 19 top kandidata kao jedini startup iz Hrvatske sudjeluje mladi tim s područja Križevačko-koprivničke županije koji čine Luka Heljić, Mario Jembrek i Valentino Gudlin.

Njihov startup “CannaPlast”, razrađen od ideje sve do financiranja i plasiranja proizvoda, predstavlja inovativnu i obnovljivu alternativu za dosadašnju plastiku koja bi se izrađivala iz stabljika konoplje, koja se donedavno u Hrvatskoj smatrala otpadom i neiskoristiva na bilo koji način.

– Ovom idejom stabljika konoplje dobija svoj smisao u obliku razgradive plastike koja bi se koristila, kako u svrhu plastičnih boca, čija količina otpada raste iz dana u dan, tako i u svrhu mnogih drugih industrijskih uloga plastike, ističu mladi inovatori.

Za svoju su ideju još 20. i 21. studenog 2021. godine osvojili prvo mjesto na 2. Hackathonu Križevci pod nazivom “Lokalni startup, globalna održivost” na temu održivih i “zelenih” startup ideja, a u organizaciji Savjeta mladih Grada Križevaca i energetske zadruge KLIK. Još su sudjelovali tim za poljoprivredu “Prigorska crna kap” i tim za turizam “Križevačke ikone”.

U sklopu aktualnog europskog natjecanja u tijeku je glasanje za nagradu publike preko platforme YouTube, a video-uradak s najviše “lajkova” odnosi glavnu nagradu i mogućnost daljnjeg razvoja ideje. Stoga kliknite na poveznicu i na gumb “Sviđa mi se” ispod video-uratka i na taj način podržite uključivanje mladih generacija u rješavanje globalnih problema te pronalazak novih načina življenja koji su prijeko potrebni u današnjem svijetu.