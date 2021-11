Gimnazijalci testirali svoje znanje u ATOM ligi

Križevački gimnazijalci imaju gust raspored školskih natjecanja na kojima su vrlo aktivni. Nakon ekipnog natjecanja iz biologije, fizike, kemije i matematike u ponedjeljak, u srijedu su se natjecali u zimskom kolu ATOM lige koju organizira Obrt za poduku MAT, profesorice Maje Zelčić, a cilj je popularizacija matematike i prirodoslovlja te poticanje zajedništva i timskog rada. Ekipa je sastavljena od tri člana iste generacije iz iste škole koji moraju riješiti 28 zadataka iz matematike, fizike i kemije u 75 minuta, pazeći da ne zarade negativne bodove.

U prvom kolu sudjelovalo je više od 350 učenika osmih razreda i srednjoškolaca iz cijele Hrvatske, a iz križevačke gimnazije čak tri ekipe i to dvije iz 2. c i jedna iz 4. c razreda. Drugo kolo na rasporedu je u travnju 2022. godine.