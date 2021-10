Križevčanin postao prvi Srbin koji je ušao u zagrebačku skupštinu s liste srpske stranke

U nedjelju su održani dopunski manjinski izbori za popunu vijeća općina i gradova te županijskih skupština. Na dopunskim manjinskim izborima biralo se 90 vijećnika u vijeća i skupštine 74 općine, grada i županije u kojima na lokalnim izborima u svibnju nije osigurana dovoljna zastupljenost pripadnika srpske, bošnjačke, ukrajinske, romske, mađarske i talijanske manjine, ali ni Hrvata u općinama Borovo, Trpinja i Jagodnjak, gdje su u manjini.

Isti se nisu održali u Križevcima, dok su na području Koprivničko – križevačke županije na izbore izašli samo u Peterancu gdje se birao član općinskog vijeća iz redova romske nacionalne manjine, te u Rasinji gdje su u općinsko vijeće izabrana dva člana s lista srpske nacionalne manjine.

No, iako se dopunski manjinski izbori nisu održali u Križevcima, oni ipak nisu prošli bez predstavnika iz našeg grada. I to ni manje ni više nego u Zagrebu, gdje je Gradska skupština Grada Zagreba po prvi puta u povijesti dobila vijećnika iz redova neke srpske stranke. To je 36-godišnji novinar i povjesničar Nikola Vukobratović, koji je u rodnim Križevcima završio Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkog, da bi ga životni put kasnije odveo u hrvatsku metropolu.

Vukobratović je na nedjeljne izbore izašao kao nositelj liste Samostalne demokratske srpske stranke, a s obzirom na to da nije imao protukandidata, bilo je jasno i prije brojanja glasova kako će postati novi član Gradske skupštine Grada Zagreba.

Uoči izbora, Vukobratović je najavio kako će, nakon što bude izabran, inzistirati na tome da se ispadi i govor mržnje ne osude samo verbalno, nego da se radi na detaljnim programima za smanjenje mržnje u društvu. U razgovoru za Telegram, Vukobratović je izjavio kako će za građanski odgoj i njegovu primjenu, koji u zagrebačke škole stiže od iduće školske godine, iz njegove perspektive, ključno biti do koje će se mjere građane susretati s prisutnošću Srba i ostalih nacionalnih manjina, poput bošnjačke i romske u glavnom gradu.

“Na primjer, sad se tek sporadično netko sjeti odvesti razred u “Prosvjetu”, da pogledaju našu knjižnicu i čuju neko kratko predavanje o Srbima u Zagrebu. Klinci tu prvi put čuju da uopće postoje Srbi u Zagrebu i da je to višestoljetna priča”, rekao je u intervjuu za Telegram.

Za kraj spomenimo kako se ulaskom Nikole Vukobratovića broj članova zagrebačke skupštine s 47 popeo na 48, ali to neće ugroziti većinu koju imaju zeleno-lijeva koalicija predvođena strankom Možemo te SDP, a njihovih 26 ruku i dalje će biti sasvim dovoljno za čvrstu većinu.