Na konferenciji Dani sunca Križevci istaknuti kao predvodnik u energetskoj tranziciji

Po prvi puta u Hrvatskoj održana je konferencija pod nazivom Dani sunca koja je bila posvećena sunčevoj energiji i njenom korištenju.

Svi sudionici konferenciji jasno su zaključili kako u Hrvatskoj leži ogroman potencijal u korištenju sunca za dobivanje električne energije, naglašena je i važnost promjena u regulatornom okruženju, te kako je nužno da se poduzmu ozbiljni koraci u energetskoj tranziciji. Svi su se složili kako je uloga građana iznimno važna u energetskoj tranziciji te su upravo u ovom području Križevci istaknuti kao predvodnik zahvaljujući projektu Križevački sunčani krovovi, programima sufinanciranja i projektne dokumentacije, ali i same izgradnje sunčane elektrane na krovovima obiteljskih kuća, a tu su i energetska zadruga građana KLIK i Energetsko-klimatski ured koji su prvi takve vrste u Hrvatskoj te su izravna poveznica s građanima.

Gradonačelnik Mario Rajn imao je o svemu tome prilike govoriti na panelu na temu energetske tranzicije gdje je još jednom naglasio strateški cilj grada – postati energetski neovisan grad do 2030. godine i osvrnuo se na sve mjere koje Križevci poduzimaju u smjeru energetske tranzicije. „Također, želimo prirez vraćati kroz programe zelene tranzicije, a s obzirom na to da u Križevcima prirez iznosi 10 posto, to je nekih 4,5 milijuna kuna godišnje,” dodao je. Uz gradonačelnika, na ovom panelu sudjelovali su i vijećnik Gradskog vijeća Grada Hvara Šimun Fio, Ivan Zoković iz energetske zadruge Novi otok s Korčule, Saša Jovičić iz platforme NESOI, Maja Rajčić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te direktor Komunalno poduzeća Miljenko Polić.

Na konferenciji su najavljena dva važna javna poziva za građane. Tako će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uskoro raspisati Javni poziv za energetsku obnovu kuća dok će Ministarstvo poljoprivrede raspisati javni poziv za sufinanciranje izgradnje fotonaponskih elektrana kod poljoprivrednika. Konferencija je okupila sve ključne dionike energetske tranzicije u Hrvatskoj, a organizirali su je udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske i Pokret otoka.