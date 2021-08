Spremnici u kojima završava sav otpad, samo ne onaj koji treba

Možda je netko imao dobru namjeru i plemenite misli, ali ideja o metalnim kutijama na kavezima za kontejnere zasad je – promašaj. Kako smo pisali prije dva tjedna, kutije su navodno postavljene na inicijativu građana kako bi se u njih odlagale plastične boce koje se otkupljuju u trgovinama. Netko je pomislio da bi to moglo pomoći našim sugrađanima koji skupljaju boce i olakšati im dolazak do njih, no u posljednja dva tjedna otkad su kutije postavljene, u njima nije ostavljena niti jedna boca – ali zato su pune smeća.

Nije ni čudno jer mnogi nisu ni znali čemu kutije služe, o tome su doznali tek iz teksta na našem portalu. Pitanje je onda, je li zapravo bilo potrebe za njihovim postavljanjem ili bi bilo pametnije da su se u stambene zone postavile kante kakve već postoje u centru grada, s odjeljcima za koristan otpad u koje građani već odlažu plastične boce i limenke, ali mogu i smeće.

Osim toga, vlasnici kaveza su stanari, a njih, doznajemo, nitko nije obavijestio niti pitao o postavljanju metalnih kutija. Nadaju se stoga, da nitko od njih neće ni tražiti da ih čiste kad se napune smećem, a čišćenje neće biti jednostavno jer se kutije – ne mogu skinuti.