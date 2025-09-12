[FOTO] Od sljedećeg tjedna električni busevi na križevačkim cestama – provozali smo se

Od sljedećeg tjedna u Križevcima starta javni prijevoz, potvrdio nam je to danas gradonačelnik Tomislav Katanović, nakon što su ispravljene nepravilnosti i nedostaci utvrđeni na tehničkom pregledu i dobivena uporabna dozvola. Tri električna autobusa krenut će od ponedjeljka 15. rujna svojim ranije utvrđenim rutama, na dvije linije od željezničkog kolodvora do groblja.

“Za početak će autobusi voziti prema tom najavljenom voznom redu, a onda ćemo rute prilagođavati potrebama i situaciji na terenu. Svakako idemo prema tome da se javnim prijevozom pokriju i okolna naselja i ulice izvan centra grada“, rekao je Katanović jutros na prvoj, probnoj vožnji novim zelenim gradskim autobusom. Provozali su nas linijom 2, od kolodvora preko Tomislavove i Ulice Matije Gupca, Preradovićeve, Frankopanske, gornjeg grada do groblja i nazad kroz centar pa kroz naselje iz Šumarije opet na željeznički kolodvor.

Putnici će odmah po ulasku u autobus pritiskom na tipku s desne strane preuzeti svoje besplatne karte koje su obavezne iako je vožnja besplatna, objašnjava direktorica Križevačkog poduzetničkog centra. U busu je deset sjedećih i deset stajaćih mjesta te mjesto za invalidska kolica. Do sjedala na stražnjem dijelu autobusa treba se popeti uz jednu, odnosno dvije stepenice, dok je nekoliko mjesta u razini s ulazom, namijenjena osobama koje se teže kreću. Unutrašnjost autobusa snima se kamerom, klimatizirano je, sjedala su tapecirana, a na dva mjesta su USB utičnice pa se za vrijeme vožnje mogu puniti mobiteli.

“Autobusi imaju ograničen broj mjesta pa molimo sugrađane da u slučaju da je autobus pun, pričekaju drugi. Vozni red će se prilagođavati još u hodu. Kad krenu vožnje vidjet će se kakva je situacija i koliko vremena treba za ulazak i izlazak putnika, kakva je gužva. Pokušat ćemo se uskladiti i s voznim redom vlakova“, dodala je direktorica Velić.

Osim voznog reda, moguće je da će se i rute prilagođavati potrebama, ali i stanju s prometnicama. To se odnosi na lokacije gdje je otežano skretanje zbog širine ulice (iz Frankopanske u Smičiklasovu, iz Petra Zrinskog u Matije Gupca), kao i tamo gdje se stvaraju gužve. Nabava autobusa, podsjetimo, koštala je nešto više od milijun eura s PDV-om, za koliko se KPC i kreditno zadužio.