Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno – znanstveni odjel

KOLIKO JE MOĆAN SOROS: GEORGE SOROS I BORBA ZA OTVORENO DRUŠTVO / Emily Tamkin; prevela s engleskog Iva Karabaić. – 1. izd. – Zagreb: Profil knjiga, 2021.

Tijekom posljednja četiri desetljeća George Soros najveći je svjetski privatni donator neovisnih organizacija koje djeluju na promicanju ljudskih prava, izgradnji demokratskih sustava uprave i vladavini prava, posebno u novim postkomunističkim državama, ali i u drugim zemljama gdje je razvoj tih bitnih elemenata liberalne demokracije ugrožen. Autorica Emily Tamkin istražila je detaljno kako je George Soros stekao svoje enormno bogatstvo, kako ga je počeo koristiti da bi promovirao ono što on naziva Otvorenim društvom, koje je akcije pokrenuo, te kakve je rezultate postigao. No, ona se istodobno bavila i brojnim kritikama na njegov račun, posebno teorijama zavjere koje prate Sorosa, a koje su postale toliko raširene posljednjih godina da prijete zatrti činjenicu da je on doista imao ogroman utjecaj u mnogim zemljama, samo ne na način na koji njegov kritičari i klevetnici taj utjecaj opisuju.

Knjiga je podijeljena u devet poglavlja koja istražuju ključne epizode gdje je George Soros bio posebno utjecajan, pa se bavi i prostorom biše Jugoslavije. Knjiga se bavi s tri teme. Ona procjenjuje koliki je bio Sorosov utjecaj na svjetske financije, globalnu filantropiju i politiku. Istodobno nastoji odijeliti točne činjenice o njegovom utjecaju od teorija zavjere koje prijete da ga potkopaju, pa istražuje i otkud takve ideje i što je Kod Sorosa toliko privlačno da neliberalne vođe od njega stvaraju bauk.

Na kraju, knjiga želi objasniti kontroverznu vezu između njegovog proglašenog cilja da stvori pravedniji, slobodniji svijet i činjenice da on pripada svijetu milijardera koji koriste svoj ogroman novac, ponekad stečen i na vrlo kontroverzan način.

Beletristika

KLARA I SUNCE / Kazuo Ishiguro; [preveo Vladimir Cvetković Sever]. – 2. izd. – Zagreb: Mitopeja, 2021

Klara i sunce veličanstveni je novi roman nobelovca Kazua Ishigura i prvi otkako je dobio Nobelovu nagradu za književnost.

U središtu ove priče, smještene u blisku budućnost negdje u Americi, nalazi se android Klara, umjetna prijateljica. Ona je napravljena kao čovjekoliki robot izvanrednih promatračkih kvaliteta.

Na početku romana, Klara je smještena u izlog radnje, odakle svakodnevno uči o svijetu oko sebe, promatrajući kupce, prolaznike i sunce. Jednog dana, u trgovinu ulazi djevojčica koje će odabrati upravo nju. Onog trenutka kada Klara počinje praviti društvo 14-godišnjoj djevojčici oboljeloj od nepoznate, potencijalno i terminalne bolesti, priča o odnosu stroja i ljudi postaje priča o ljubavi, a roman prerasta u ispitivanje emocija i lojalnosti između ljudskih bića i androida.

U pozivu za dodjelu nagrade 2017. godine, Nobelov odbor je Ishigurove knjige opisao kao “romane velike emocionalne snage” i rekao da je “otkrio ponor ispod našeg iluzornog osjećaja povezanosti sa svijetom”.

Dječji odjel

BOJIŠ LI SE MRAKA? / Chiara Piroddi, Federica Nuccio i Roberta Vottero; [s talijanskoga prevela Ana Badurina]. – Zagreb: Profil knjiga, 2021.

Pročitajte ovu slikovnicu i neka vas Tinovih pet duhovitih i domišljatih rješenja nadahne. Isprobajte ih i vidjet ćete kako odlazak na spavanje i doživljaj mraka ne moraju biti tako strašni, mogu biti čak i zabavni. Ova će knjiga pomoći i roditeljima. Da, čak i njima jer stručni savjeti Chiare Piroddi, psihologinje specijalizirane za kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju, nude pet jasnih i jednostavnih postupaka te korisnih prijedloga koji mogu biti od pomoći svima koji se nađu u ovoj izazovnoj situaciji.

Slikovnica je dio serije problemskih slikovnica “5 Tinovih savršenih rješenja“ sa simpatičnim glavnim junakom, dječakom Tinom s kojim će se maleni čitatelji lako i brzo poistovjetiti. Priče su protkane temama poput straha od mraka, ljubomore, ljutnje, stidljivosti, nelagode odvajanja od roditelja i samostalnog snalaženja u novim situacijama kao što je boravak u vrtiću.

Dječakov pogled na svijet prikazan je uz puno humora, djeci prilagođenim jezikom i maštovitim ilustracijama. Na kraju knjige kutak je za roditelje u kojemu autorica donosi pet izuzeto primjenjivih rješenja kako doskočiti opisanim izazovima.

Knjige za mlade

NOGOMET:(ILUSTRIRANA POVIJEST NAJVAŽNIJE SPOREDNE STVARI NA SVIJETU) / [tekst Tomislav Zagoda; ilustracije Dario Kukić]. – Zagreb: Opus Gradna, 2021.

Nitko ne zna tajnu nogometa, zašto je toliko popularan i zašto je postao „najvažnija sporedna stvar na svijetu“.

Ne znamo ni mi.

Ali u ovoj ćeš raskošno ilustriranoj knjizi doznati kako i gdje je nogomet nastao, tko su glavni „krivci“ da se proširio svijetom i koja su njegova najveća imena.

Kako je Pelé dobio nadimak? Zašto je Messi završio u Barceloni? Kakve veze imaju tanin i početak nogometa u Hrvatskoj? Koji je prvi ženski klub na svijetu, i još mnogo, mnogo toga.

