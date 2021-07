Velik interes za cijepljenjem u Križevcima i Đurđevcu, gotovo tisuću ljudi primilo prvu dozu

U dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca u Križevcima i dvorani Strukovne škole u Đurđevcu jučer su provedene akcije cijepljenja za odrasle osobe s boravištem ili prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji koje do sada nisu cijepljene protiv COVID-19 bolesti. Cijepljenju bez prethodno zakazanog termina odazvalo se 975 građana.

Riječ o osobama koje su primile 1. dozu cjepiva Comirnaty (Pfizer), a drugom se dozom cijepila 61 osoba. Ukupno, cjepivo je jučer primilo 1036 osoba. Akcije su, kao i dosad, pripremljene u skladu s najvišim organizacijskim i zdravstvenim standardima.

“Zahvaljujem svim timovima koji su i danas bili iznimno angažirani, a nastavljamo s akcijama cijepljenja u ljetnoj shemi, i to u bivšoj COVID ambulanti u terminima tri puta tjedno. Pozivamo građane da se odazovu na cijepljenje kako bi postigli kolektivni imunitet, a važno je da se i dalje svi pridržavamo mjera i ponašamo odgovorno“, poručio je zamjenik župana i načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Ratimir Ljubić koji je obišao punktove u Križevcima i Đurđevcu.

Spomenimo i kako županijski Stožer nastavlja s daljnjim planiranjem i organiziranjem akcija cijepljenja u prostorima bivše COVID ambulante u Domu zdravlja KKŽ u Koprivnici u sklopu ljetne sheme cijepljenja protiv bolesti COVID-19. Građani su pokazali velik interes te je njih 300 jučer cijepljeno cjepivom Janssen.

Termini koji su na raspolaganju svakog tjedna:

Ponedjeljkom od 15 do 18 sati (cjepivo Pfizer)

Srijedom od 15 do 18 sati (cjepivo Moderna)

Subotom od 08 do 12 sati (cjepiva Pfizer i Janssen)