Počele prijave za Ljetnu školu Svemira

Ovog ljeta križevački učenici, ali i oni stariji, mogu birati među brojnim događanjima i aktivnostima, a Future Hub Križevci pripremio je Ljetnu školu istraživanja Svemira za sve one koji podižu pogled sa Zemlje i dive se golemom prostranstvu, planetima, zvijezdama i dalekim galaksijama koje potiču maštu i razvijaju želju za znanjem.

Škola Svemira održava se pod praznicima i traje pet dana, od 26. do 30. srpnja od 17 sati, besplatna je i za nju ne trebaju udžbenici, a zurenje u nebo je dopušteno, čak i poželjno. Za razliku od drugih škola, u ovoj mogu zajedno sjediti učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola, srednjoškolci i svi zainteresirani građani. Predavači su znanstvenici koji se bave istraživanjem kozmologije i astrofizike, a nastava je zamišljena kao kombinacija predavanja, praktičnog rada i rješavanja problema.

“U ljetnoj će se školi otvoriti praktički sve teme vezane uz fascinantnu problematiku težnje za shvaćanjem Svemira: što je Svemir, kako je nastao, kako izgledaju galaksije i solarni sustavi, može li se Svemir opisati putem fizikalnih jednadžbi i imali li kraj“, najavili su organizatori.

Za one mlađe, djecu do 7. razreda OŠ, namijenjena je Svemirska početnica koja će se održati u dva termina, u ponedjeljak 26. 7. i srijedu 28. 7. kad će djeca doznati zanimljive priče poput one gdje se iskrcao prvi čovjek na Mjesecu, kojom putanjom kruži Međunarodna svemirska postaje i još puno više zabavnih svemirskih detalja. No neće samo slušati priče, sami će, kroz teleskop, gledati daleke zvijezde i planete.



Prijave su u tijeku putem maila futurehub@udruga-point.hr, a broj mjesta je ograničen. Nastava se održava u učionici Pučkog otvorenog učilišta u sklopu društvenog centra Future Hub Križevci.

Program Ljetne škole astronomije

Ponedjeljak, 26. 7.

1. Petar Pavlović: „Kozmologija ili nauka o Svemiru”, predavanje

2. Stefan Cikota: „Asteroidi – statistika udara i mogućnosti obrane”, seminar

Za mlađe uzraste:

3. Petar Pavlović / Andrej Dundović: Svemirska početnica



Utorak, 27. 7.

1. Andrej Dundović: „Otkrivanje svemirskih fenomena I”, predavanje

2. Andrej Dundović: „Postanak zviježđa i karte neba”, predavanje



Srijeda, 28. 7.

1. Petar Pavlović: „Fizikalni opis Svemira kao cjeline”, predavanje

2. Petar Pavlović: „Simbolizam postanka Svemira: Analiza tri različita mita o postanku”, predavanje

Za mlađe uzraste:

3. Promatranje nebeskih fenomena



Četvrtak, 29. 7.

1. Andrej Dundović: „Otkrivanje svemirskih fenomena II”, predavanje

2. Petar Pavlović: Diskusija i analiza postavljenih problema, radionica



Petak, 30. 7.

1. A. Dundović: Diskusija i analiza postavljenih problema, radionica

2. Boris Štromar: Radionica astrofotografije

3. Promatranje nebeskih fenomena za polaznike i za javnost.

