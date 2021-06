4. Robin ljetno kino na Nemčiću počinje ove subote uz veliki dječji event

Robin ljetno kino na Nemčiću razveselit će vas i ovog ljeta te donijeti odličnu atmosferu, puno zabave, još više sadržaja i puno osmijeha svih posjetitelja! Kino pod zvijezdama održavat će se svake subote sve do 31. srpnja, a prvo događanje i projekcija animiranog filma Asterix je na rasporedu je ove subote 3. srpnja.

Zabavni sadržaj za djecu kreće od 16:30, a od 20:00 sati održavat će se nastupi križevačkih glazbenika i kreativaca!

“Sretna sam što i ove godine, Pučkog otvoreno učilište, organizira sada već tradicionalan događaj – Robin ljetno kino na Nemčiću! Sigurna zabava i druženje su bitne stavke na koje ne smijemo zaboraviti i koje nam svima trebaju! Drago mi je što smo bili u mogućnosti nadograditi programsku shemu te nas prije svake projekcije obiteljskih ili animiranih filmova očekuje nastup uživo – izvedbe pjesama iz mjuzikla prof. Ane Fortuna, filmska glazba u izvedbi Tamburaškog orkestra grada Križevaca, nastupi bendova Kids from the sky i Flaneur te poslastica na zatvaranju kina uz stand up komičara Vlatka Štampara. U slučaju kiše ove godine projekcije premještamo u novootvoreno kino kako bi posjetitelji neometano mogli uživati u filmovima 4. Robin ljetnog kina na Nemčiću!” Željka Šunjić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta”

Ove subote, prije same projekcije na Nemčićevom trgu Vas čeka veliki event otvorenja – besplatni napuhanci i zabavne igre od 16:30 sati. Četvrto Robin ljetno kino na Nemčiću organiziraju Pučko otvoreno učilište Križevci i Kino Križevci, Grad Križevci je generalni pokrovitelj, kino tehnički podržava udruga K.V.A.R.K., a Robin trgovine zajedno sa svojim partnerima sponzoriraju ovu lijepu i sada već tradicionalnu manifestaciju.