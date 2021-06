HDZ-ov Mato Devčić prihvatio mjesto potpredsjednika Gradskog vijeća, SDP ga podržao

U tijeku je vrlo turbulentna konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca. Prvo je Igor Frbežar s 14 glasova za i 5 glasova protiv izabran za novog predsjednika Gradskog vijeća, a potom se pristupilo izboru potpredsjednika.

Rajnova lista predložila je Marka Katanovića, no on je to odbio. Potom je sazvana stanka nakon koje je za potpredsjednika predložen Mato Devčić iz redova HDZ-a. On je prijedlog prihvatio, a potom je i s 14 glasova iizabran na tu funkciju.

Podržao ga je i SDP predvođen Katanovićem, dok su protiv bili vijećnici HDS-a te dvoje vijećnika s nezavisne liste čiji je nositelj Ivan Majdak.