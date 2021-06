Besplatna rekreacija za školarce tijekom ljeta

Učenici križevačkih osnovnih škola ovo ljeto mogu provesti aktivno, uz puno zabave, baveći se sportom potpuno besplatno uz stručni nadzor kineziologa. Naime, Hrvatski školski sportski savez u suradnji s lokalnim školskim sportskim savezima i uz potporu Ministarstva turizma i sporta pokrenuo je projekt pod nazivom “Sportski praznici” kako bi se, pogotovo nakon godine u kojoj je nastava tjelesnog zbog epidemioloških mjera bila ograničena, što više djece uključilo u organizirani oblik tjelesne aktivnosti.

Program se provodi u četiri uzastopna tjedna počevši od 28. lipnja pa do zaključno s 23. srpnjem, a jedan ciklus traje od ponedjeljka do petka od 9 do 12 sati. Roditelji koji žele da njihova djeca organizirano i aktivno provedu dio ljetnih praznika trebaju ispuniti prijavnicu na stranici Hrvatskog školskog sportskog saveza i poslati je voditeljici za križevačke učenike, profesorici Darinki Šimunčić na adresu dsimuncic@gmail.com.

“Sve aktivnosti održavat će se na terenima pored Gimnazije i u sportskoj dvorani tako da nas niti kišni dani neće ometati u sportskim aktivnostima. Za polaznike je osiguran obrok i napitak, a zadnji dan dobit će i majice za uspomenu“, najavila je. S djecom će, osim nje, raditi Ela Šimunčić i volonteri. Sportski praznici organiziraju se i u Svetom Ivanu Žabnu, a koordinator za tamošnje učenike je profesor Predrag Uremović.