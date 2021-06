24 sata košarke: KK Radnik sjajnim programom obilježava 50 godina kluba

Košarkaški klub Radnik ove godine navršava pola stoljeća postojanja i vrlo aktivnog djelovanja na košarkaškom, ali i sportskom polju. Klub je odgojio brojne generacije košarkaša, od kojih su se brojni probili do viših razina natjecanja, a neki čak i do seniorske reprezentacije Hrvatske. Pedeset godina rada kluba bit će obilježeno ove subote velikim praznikom košarke na otvorenom pod nazivom ’24 sata košarke’.

“Taj dan svi koji su povezani s košarkom u Križevcima odigrat će košarku u sklopu manifestacije, druženje će upotpuniti DJ, organizirat ćemo i gastro program koji će zaokružiti cijelu priču i bit će to jedan festival dobre energije, zabave i košarke”, najavio nam je Tomislav Maslić, sportski tajnik kluba.

Sudjelovat će sve generacije kluba od početnika pa sve do veterana. Odigrat će se desetak utakmica ukupno, tu će biti i utakmica iznenađenja pa ćemo tako vidjeti košarkaške suce, roditelje, trenere na omiljenom terenu. Naravno, radi se o košarkaškom terenu kod Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog, a program počinje u 9 sati ujutro i trajat će sve do ponoći. Prvi će na teren izaći igrači do 13 godina, potom slijedi Mini basket, utakmice muške i ženske selekcije do 15 godina. Gledat ćemo i dvoboj Roditelji vs. Djeca, koji će nakon susreta biti počašćene prigodnom tortom.

Nakon utakmice veterana uslijedit će svečani program kojim će se obilježiti veliki jubilej, dok nas za kraj očekuju još dvije utakmice. Prvo će na terene seniorska selekcija kluba, a za kraj će prijateljsku utakmicu odigrati križevački hakleri okupljeni oko udruge Ulica, To Smo Mi i koprivničke Capronice.

Za dobru atmosferu bit će zadužen DJ Krnya, a za gastronomski dio pobrinut će se Mišel Doskočil i zalogajnica Time Out.